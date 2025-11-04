為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    果敢土皇帝末日！緬北詐騙首腦白所成父子判死 41座「殺人煉獄」內幕曝光

    2025/11/04 17:04 編譯陳成良／綜合報導
    緬北白家電詐集團首腦白所成。（圖翻攝央視）

    長期盤據緬甸北部果敢地區、以殘暴手段經營電信詐騙的「四大家族」之首白氏家族，終於迎來末日！中國廣東省深圳市中級人民法院4日對白家犯罪集團進行一審宣判，首腦白所成、其子白應蒼等5人被判處死刑。該集團被控在緬北建立41座詐騙「園區」，涉案金額高達人民幣290億元（約新台幣1257億元），並犯下殺人、綁架、製毒等12項重罪。

    中國央視報導，根據法院調查，以白所成及其家族核心成員為首的犯罪集團，長期利用其在果敢地區的政治影響力，並依托私人武裝部隊，透過自建或合作開發的方式，設立了包括「百勝賓館」、「蒼勝科技園」在內的41個大型詐騙與賭博園區。他們大舉招攬多名「金主」進駐，並提供滴水不漏的武裝庇護，形同一個獨立的犯罪王國。

    這些園區猶如人間煉獄，專門針對中國及東南亞公民，實施虛假投資理財、冒充公檢法等惡劣詐騙。白家集團甚至成立「果敢娛樂管理委員會」，向園區發放官方許可，並收取高額的「人頭費」與「安保費」，以武裝暴力手段確保其詐騙帝國的順利運作。

    判決書指出，白家集團的罪行罄竹難書，除了涉案金額驚人，其手段更是極其兇殘。在詐騙與賭博活動中，部分不服從管理或未能完成詐騙「業績」的受害者，慘遭毆打、虐待甚至殺害。已知該集團的行徑直接造成6名中國公民死亡，並導致至少1名中國公民因不堪折磨而自殺，另有多人受傷。

    此外，白所成的次子白應蒼，除了主導詐騙園區，更被查出結夥販賣、製造了約11公噸的毒品甲基苯丙胺（冰毒），罪上加罪。法院認定，白家集團的行為已構成詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、強迫賣淫、製造販賣毒品等12項重罪。

    果敢土皇帝 發跡史與奢華壽宴

    現年75歲的白所成，曾是「果敢王」彭家聲的副司令，2009年他與彭家聲決裂後，轉而與緬甸軍政府合作從而奪權，逐步建立起結合政治、軍事與犯罪的龐大家族勢力。根據信源，白家經營的「百勝集團」壟斷了當地賭博、娛樂與房地產業。其行事極其高調奢華，70歲壽宴曾吸引近萬人到場，而在2023年5月最後一次公開的74歲壽宴上，他更身穿棗紅大褂、胸配紅花球，端坐太師椅接受各方祝賀，場面極其隆重。

