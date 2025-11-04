為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日相高市首開外國人政策會議 日本將嚴管非法居留

    2025/11/04 20:04 中央社
    日本首相高市早苗政府今天首度召開接納外國人的相關閣員會議，將加強管制非法居留者，以及限制取得土地。（圖擷自首相官邸X.com專頁）

    日本首相高市早苗政府今天首度召開接納外國人的相關閣員會議，將加強管制非法居留者，以及限制取得土地。（圖擷自首相官邸X.com專頁）

    日本首相高市早苗政府今天在首相官邸，首度召開接納外國人的相關閣員會議，高市已指示以2026年1月彙整基本方針為目標，並將加強管制非法居留者，以及限制取得土地。

    「日本經濟新聞」報導，這個會議的正式名稱為「接納外國人．實現有秩序的共生社會相關閣員會議」，內閣官方長官木原稔與負責外國人政策的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，將負責彙整相關基本方針。

    這個會議是依據前日相石破茂成立的「外國人才的接納與共生相關閣員會議」，改組而成。

    高市今天在會中提到外國人才與訪日遊客的重要性，她同時也說道，「部分外國人違法與違規的行徑，使國民產生不安與不公平感」。她也強調，「與排外主義劃清界線的同時，政府將堅決因應前述行為」。

    日本執政聯盟自民黨與日本維新會，在聯合執政協議書中明確記載於2026年的通常國會訂定法案，以強化管制外國人取得土地。而高市政府也將研議相關政策。

    根據日本「出入國在留管理廳」（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）統計，今年6月在日本居留的外國人約395萬，人數創新高，報導指出，部分外國人的違法行為，以及與居民的衝突也被視為問題。

    而日本今年7月舉行參議院選舉期間，外國人政策受到矚目，今年9月到10月的自民黨總裁（黨主席）選舉期間，外國人政策也成為主要議題，高市當時在競選總裁期間的政見是強化日本政府主導外國人政策的部門。

    另外，高市10月24日發表施政演說（所信表明演說）時也表明，「日本面臨人手不足的狀況，有領域必須仰賴外國人才也是事實」，希望加強規定的同時，尋求與外國人共生的改善之道。

