美韓安全會談 赫格塞斯讚南韓增加軍事開支

美國國防部長赫格塞斯今（4日）與南韓國防部長安圭伯舉行美韓安全會談。（美聯社）

美國國防部長赫格塞斯今（4日）在首爾與南韓國防部長安圭伯舉行美韓安全會談，會後讚揚南韓增加軍事開支的計畫，並表示隨著美韓必須為應對地區突發事件做好準備，南韓將在抵禦北韓侵略方面發揮更大作用。

根據美聯社報導，赫格塞斯在會談結束後告訴記者，他對南韓承諾增加國防開支感到「非常鼓舞」。雙方一致認為，這些投資將增強南韓應對北韓威懾方面發揮作用。

南韓總統李在明2日稍早在國會發表預算演說，要求議員批准明年國防開支增加8.2%。

赫格塞斯指出，他和安圭伯同意在南韓進行維護和修理美國軍艦的工作。他稱此舉將充分利用南韓世界一流的造船能力，確保隨時準備好可應對任何危機的作戰能力。

赫格塞斯聲稱，美韓同盟的主要目的是因應北韓潛在的挑釁，但也要考慮到其他地區威脅。他說「毫無疑問，我們會考慮如何靈活回應地區突發事件，但我們目前重點是與盟友站在一起，確保北韓的威脅不會危及南韓安全，且我們也會像以前一樣擴大核威懾範圍。」

安圭伯否認有關南韓最終可能尋求發展核武計畫，或推動美國重新部署上世紀90年代從南韓撤走的戰術核武的猜測。他強調，南韓仍致力於遵守《不擴散核武條約》。

值得注意的是，赫格塞斯和安圭伯結束會談後，未發表聯合聲明，因此雙方達成的協議細節尚不清楚。但赫格塞斯表示，兩國之間沒有任何分歧或矛盾，只是「有1件更重要的事情，需要更多時間去做」。

另外，北韓尚未對赫格塞斯和安圭伯的會晤發表評論。

