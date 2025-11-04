中國男子170公斤擁8塊肌！ 網友封「現代許褚」

中國遼寧1名年輕男子，因為有著與體重完全不符的體脂率意外爆紅。（圖擷取自微博）

中國遼寧1名年輕男子，因為有著與體重完全不符的體脂率意外爆紅。他的體重達到約170公斤，卻仍有著明顯的腹肌，他也因此被中國網友封為「現代許褚」。

綜合中媒報導，這名男子「小徐」原先為了減重而運動，將體重減到了95公斤，沒想到接觸健力訓練後，在教練建議下決定改走「力量型」路線，5年來他也增重至170公斤，他還笑稱，自從接觸健力後，最近幾年一直都沒生過病。

小徐也解釋，自己並未吃藥，體格是自然增肌，及深蹲、臥推等成績，都是靠自己的努力，而參加國家級比賽時也必須通過嚴格的藥物檢查。

許褚為東漢末年三國時曹魏名將，武藝超群，人稱「虎痴」。在《三國演義》衍伸出的作品、以及經常出現在遊戲電玩中的形象，多半是一名又胖又壯的大漢；而小徐的體格如同電玩中走出來一般，也因此被網友譽為「現代許褚」。

他的體重達到約170公斤，卻仍有著明顯的腹肌，他也因此被中國網友封為「現代許褚」。（圖擷取自微博）

