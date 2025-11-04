為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    省錢救星！日大學提供「20元拉麵」學生讚：便宜又好吃

    2025/11/04 19:21 即時新聞／綜合報導
    京都佛教大學推出「100百圓拉麵」（約台幣20元），減輕學生負擔。拉麵示意圖。（彭博）

    在日本，高物價讓許多學生為三餐傷透腦筋。為了減輕學生負擔，京都佛教大學推出「100百圓拉麵」（約台幣20元），而當地一處學生宿舍也以低廉的價格讓學生能夠安心住宿，用實際行動支持年輕學子的求學之路。

    關西電視台」報導，根據最新統計，日本全國大學生平均每月餐費約2萬6000日圓（約新台幣5225元），換算下來每天僅有850日圓（約新台幣170元），如果一天吃三頓飯，每餐只能花費280日元（約新台幣56元）。為了協助經濟拮据的學生，京都市的佛教大學特別推出「100百圓拉麵」（約台幣20元），一開賣便大排長龍。許多學生表示，這碗拉麵「便宜又好吃」，一週能吃上3、4次。

    京都還有一處學生宿舍「京都學生綠苑」由80歲的西川勝子經營，她每天凌晨4點半起床，親手為學生準備早餐與晚餐。宿舍每月住宿費僅約7萬5000日圓（約新台幣1萬5千元），包含三餐及水電費，讓學生能安心就學。西川勝子說，學生一句「好吃」，就讓她覺得再辛苦都值得。

    西川勝子經營宿舍已超過40年，原本與丈夫共同打理，丈夫過世後她仍獨自撐起一切。她曾想過退休，但每當看到新生入住，總會讓她決定「再撐一年」。如今，西川勝子仍堅守崗位，每天跑好幾家店採買食材，持續用家常料理溫暖學生的胃與心。

