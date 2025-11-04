鄭麗文稱「普廷非獨裁者」 國際軍媒分析：恐使台美合作複雜化

外媒關注台灣外交路線之爭，鄭麗文受訪言論引發討論。（資料照）

知名國際軍事網站《防衛部落格》（Defence Blog）3日一篇報導，針對台灣國民黨新任主席鄭麗文的爭議言論進行分析，指出其立場「暗示了一種轉向更親中外交語氣的轉變，而這種轉變，可能會使未來與美國的合作複雜化。」

該篇報導聚焦於鄭麗文在就任黨主席後，首次接受國際媒體德國之聲（DW）專訪時的發言。報導指出，鄭麗文在訪談中表示，俄羅斯總統普廷「不是獨裁者」，因為他是「民主選舉產生的」。當被問及俄羅斯發動全面侵略的責任時，鄭麗文更反駁稱，戰爭的核心原因，是「北約一再違背不東擴的承諾」。《防衛部落格》將鄭麗文的言論，歸納為她認為西方對莫斯科的看法，是受到「政治宣傳」所扭曲。

該媒體也特別關注鄭麗文如何將其對俄烏戰爭的看法，與台灣自身的安全處境相連結。報導引述鄭麗文表示：「我們不想成為另一個烏克蘭」，並補充說，台灣人民「不希望他們的兒子死在一場無意義的戰爭中」。

報導同時呈現鄭麗文與民進黨候選人賴清德在外交路線上的區別，引述其說法：「我不想把台灣的未來，交給其他人，無論是北京、華盛頓、習近平或川普。這就是我與賴清德最大的不同。」

分析：言論恐引發台灣陣營歸屬質疑

《Defence Blog》提出了其自身的分析。該媒體認為，鄭麗文的言論，可能會引來國際觀察家的批評，他們會將其聲明，視為與俄羅斯及中國的官方敘事保持一致，而報導直言，此一轉變恐使未來與美國的合作複雜化（could complicate future cooperation with the United States）。

結語中寫道，儘管鄭麗文的言論，可能會與那些將「和平置於對抗之上」的選民產生共鳴，但「在一個威權與民主再次定義全球安全斷層線的世界裡，這也引發了關於台灣陣營歸屬的質疑。」

