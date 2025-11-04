澳洲人「這樣放睡衣」嚇壞她 美澳網友吵成一團

一位美國TikTok網紅在收聽播客（Podcast）後驚訝發現，原來許多人會把穿過的睡衣放在枕頭下，示意圖。（彭博）

一個看似再平常不過的睡前習慣，竟在社群媒體上掀起激烈爭論。一位美國TikTok網紅在收聽播客（Podcast）後驚訝發現，原來許多人會把穿過的睡衣放在枕頭下。她的反應意外引發澳洲與美國網友之間的「文化大戰」。

《紐約郵報》報導，擁有超過20萬名粉絲的TikTok創作者喬迪（Brett Chody）近日在影片中提到，她在收聽播客《We Met At Acme》時，聽到主持人發起一項調查，詢問大家睡衣穿過後會放哪裡。選項包括「清洗」、「放回抽屜」、「放在枕頭下」，以及「其他」。結果顯示，「放在枕頭下」竟以壓倒性票數領先，讓喬迪難以置信，直呼「我從來沒聽過有人這樣做，這是真的嗎」？

影片曝光後，網友意見兩極。許多澳洲網友表示，這種習慣再正常不過，稱「澳洲人睡衣都放枕頭底下」，並反問「不放這要放哪裡」？但也有不少人站在喬迪這一邊，認為把穿過的睡衣放在枕頭下「又怪又不衛生」，甚至有人驚呼「我覺得自己被集體催眠了，這不可能是真的吧」！

對於這個話題，澳洲清潔達人米拉（Chantel Mila）出面解釋，其實把睡衣放在枕頭下相當常見，尤其對有小孩的家庭來說，是方便又節省時間的做法。不過她也提醒，如果睡覺時容易出汗或怕熱，最好每次穿完就清洗；一般來說，睡衣穿兩到三次再洗，是兼顧清潔與實用的理想做法。她強調，睡衣該放哪裡並沒有標準答案，「最重要的是保持清潔、讓自己覺得舒服」。

