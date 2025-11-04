中國2高中生偷拍軍事基地慘了！ 遭南韓《刑法》叛國罪法辦

兩名來自中國的高中生，今年4月涉嫌在南韓重要軍事設施非法拍攝被逮捕。示意圖。（美聯社）

2名來自中國的高中生，今年4月涉嫌在南韓重要軍事設施及國際機場附近非法拍攝戰鬥機而被逮捕，京畿南部地方警察廳安全調查課昨（3）日宣布，2人因違反《刑法》中的一般叛國罪，以及《通信秘密保護法》和《無線電波法》被逮捕，目前交由檢方處理。

根據《朝鮮日報》報導，中國國籍的A、B兩名高中生，於去年下半年至今年3月期間，先後2次和3次入境韓國，並涉嫌在水原、烏山、平澤、清州等4處韓美軍事基地，以及仁川、金浦、濟州等3座國際機場附近，拍攝大量戰機與飛航管制設施的照片，累計多達數千張。

根據警方說法，嫌疑人使用配有遠攝鏡頭的數位單眼相機和手機，在軍事基地附近進行拍攝活動。3月21日下午3點30分左右，2人被發現於水原空軍基地附近被當地居民舉報，並在現場被查獲擁有可以運作的對講機。

警方最初依據《軍事基地及軍事設施保護法》進行調查，但在對其手機進行數位取證以及分析其活動路徑後，發現情況超出了簡單拍照範疇，隨後將指控升級為一般叛國罪。根據法律，叛國罪適用於損害韓國軍事利益或將軍事利益提供給敵國的行為。

根據報導，A與B高中生向警方辯稱：「我們只是因為對飛機有興趣才拍照。」但值得注意的是，A在調查過程中曾提到父親是中國的公安官員。對此，警方已向國際刑警請求核實此說法，但目前尚未收到回覆。

警方官員表示：「一旦收到國際刑警的相關個人資料後，我們將評估是否需要進一步指控。」

