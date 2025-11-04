日本本州僅1縣無熊害肆虐 專家揭「最後淨土」形成原因

今年日本熊害災情頻傳，但千葉縣持續維持本州唯一的「無熊縣」的情況，引發各界熱烈討論。（圖擷取自@tokyostory 社群平台「X」）

日本多地熊害頻傳，從北海道到關西地區，都傳出災情蔓延至市區，並上升至熊主動闖入民宅傷人致死的情況，引起日本民眾恐慌，並導致多個熱門觀光景點人潮銳減。日媒調查，目前僅剩「千葉縣」是本州唯一一個從未有熊出沒、熊害肆虐紀錄的縣市，吸引大批遊客湧入這片「最後淨土」。

綜合日媒報導，今年日本熊害災情頻傳，但千葉縣持續維持本州唯一的「無熊縣」的情況，引發各界熱烈討論，甚至不少到訪遊客直言，正是聽說千葉縣不會有熊出沒、不須隨身攜帶熊鈴或防熊噴霧警戒，所以才放心到當地遊玩或親近大自然。為了追查千葉縣成為得天獨厚的「無熊縣」，日媒特別採訪相關專家為大眾解惑。

「無熊出沒」歷史原因

擔任千葉市縣立中央博物館研究員的下稻葉表示，即使追溯到遠古時期，千葉縣目前也沒有熊曾在此處棲息的歷史。她以關東北部地區舉例，當地曾挖掘出12萬至1萬年前的熊化石，千葉縣僅偶爾會出土以熊犬齒製成的繩文時代飾品，但那些古文物不能視為熊曾棲息於此的證據，因為飾品通常會在不同地區流通。

下稻葉進一步解釋，千葉縣的自然環境其實很適合熊棲息，因此當地沒有任何熊出現的神秘現象，反而引起專家學者們好奇。下稻葉還推測，千葉縣屬於關東地方東南部的「房總半島」，在距今大約1萬年前的繩文時代，這座半島曾受到氣候變遷出現的「繩文海進」影響，一度和本州分離，行動範圍與可攝取的食物皆難以讓熊長期生存。

天然地理優勢成「無熊島」

石川縣立大學特任教授大井徹則指出，千葉縣無熊出沒的主要原因是「地形」，它的邊界被江戶川與利根川環繞，完美把熊的活動範圍進行自然隔絕；即便熊能靠游泳過河，但當地缺乏高山棲息環境，需要時刻穿越都市化極高的城市地區。大井徹直言，「房總半島東、南、西三面臨海，屬於孤立地形，未來出現熊的可能性極低。」

