下個COVID-19？巴西蝙蝠體內發現「驚人相似」新型冠狀病毒

一個由日本與巴西科學家組成的研究團隊，在巴西的蝙蝠體內，發現了一種攜帶與導致新冠肺炎（COVID-19）及中東呼吸症候群（MERS）病毒相似遺傳特徵的新型冠狀病毒，擴大了已知具備跨物種傳播潛力的蝙蝠病毒的全球分佈範圍。

與新冠病毒驚人相似 棘蛋白關鍵位點僅差一個胺基酸

根據彭博報導，這項尚未經同儕審查的初步研究指出，這種被命名為「BRZ batCoV」的病毒，其棘蛋白上，擁有一個功能性的「弗林蛋白酶切位點」（furin cleavage site, FCS），此一位點如同病毒身上的一把「萬能鑰匙插孔」，能被人體細胞表面的酵素所利用，從而活化病毒，使其能更有效率地侵入人體細胞。更令人關注的是，「BRZ batCoV」病毒上的此一位點，與新冠病毒（SARS-CoV-2）的序列，僅僅只有一個胺基酸的差異。

研究人員指出，此一發現在地理上具有重要意義。過去，科學界對β屬冠狀病毒（betacoronavirus）多樣性的了解，幾乎全基於在亞洲、非洲與中東收集的數據，對美洲此類病毒的基因測序極少。此次在巴西一種名為「帕氏裸背蝙蝠」（Pteronotus parnellii）的體內發現此病毒，是首次在美洲的蝙蝠冠狀病毒中，報告發現「弗林蛋白酶切位點」，顯示這些特徵可能已在南美洲的蝙蝠族群中，獨立演化出來。

報導強調，目前沒有任何證據顯示，這種新發現的病毒已感染人類。研究人員也指出，他們尚未直接檢驗「BRZ batCoV」的傳染性，因此任何關於其人畜共通潛力的討論，都應有所限制。

然而，科學家警告，這類研究應被視為一個「早期預警信號」。研究作者在論文中寫道：「蝙蝠體內病毒的高度多樣性，使其成為人畜共通疾病監測的關鍵分類群。」他們強調，迫切需要更好地追蹤自然界中存在的病毒，以防範下一次大流行的發生。

