悚！日本東京3個月大女嬰腹部中刀亡 生母疑殺嬰遭調查

日本東京世田谷區3個月大的女嬰，驚傳腹部多處刀傷喪命。警視廳警車示意圖。（歐新社）

可怕！日本東京世田谷區一處公寓，今（4日）早6時40分許，有1名3個月大的女嬰陳屍在浴缸蓋板上，腹部有多處刀傷，28歲的生母涉嫌殺嬰正在接受警視廳調查。

據《朝日新聞》報導，這名女嬰母親當時撥打110報案，在電話裡指稱「對不起，我沒有死掉，但我害了嬰兒」，警方抵達現場後，發現女嬰腹部中刀血流不止，附近還有1把菜刀。

請繼續往下閱讀...

據了解，涉案女子和丈夫、嬰兒住在一起，但當時屋內只有她和女嬰，現場位於明大前車站東南方約300公尺的住宅區，詳細案情仍有待後續釐清。

住在同公寓的32歲女性上班族透露，她早上7時許出去遛狗，看到警車和救護車停在旁邊，就擔心出了什麼事情；1名附近的70來歲女住戶表示，她在當地住了60多年，過去沒有發生過類似事件，因此自己感到很驚訝。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

