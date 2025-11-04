為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    俄羅斯堪察加半島近海規模6.0地震 深度35公里

    2025/11/04 14:36 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯堪察加半島當地時間今（4）日下午2點45分，於東部海域發生規模6.0地震，深度約35公里。（圖擷取自「USGS」官網）

    俄羅斯堪察加半島當地時間今（4）日下午2點45分，於東部海域發生規模6.0地震,深度約35公里。（圖擷取自「USGS」官網）

    俄羅斯堪察加半島當地時間今（4）日下午2點45分，於東部海域發生規模6.0地震，深度約35公里。根據美國地質調查局（USGS）數據資料，堪察加半島在過去24小時內，被觀測到發生20多起地震，規模介於4.3到6.1之間，目前並未傳出重大災情。

    綜合外媒報導，堪察加半島從今年7月30日起地震頻發，科學家分析，該半島火山群開始活躍，未來還會發生更多餘震，同時增加山崩、海嘯等危險。專家也提醒，當地民眾務必保持警覺，並加強防災與災害應變措施。

