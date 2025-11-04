俄羅斯堪察加半島近海規模6.0地震 深度35公里

俄羅斯堪察加半島當地時間今（4）日下午2點45分，於東部海域發生規模6.0地震，深度約35公里。（圖擷取自「USGS」官網）

俄羅斯堪察加半島當地時間今（4）日下午2點45分，於東部海域發生規模6.0地震，深度約35公里。根據美國地質調查局（USGS）數據資料，堪察加半島在過去24小時內，被觀測到發生20多起地震，規模介於4.3到6.1之間，目前並未傳出重大災情。

綜合外媒報導，堪察加半島從今年7月30日起地震頻發，科學家分析，該半島火山群開始活躍，未來還會發生更多餘震，同時增加山崩、海嘯等危險。專家也提醒，當地民眾務必保持警覺，並加強防災與災害應變措施。

On 2025-11-04, at 03:45:12 （UTC）, there was an earthquake around 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia. The depth of the hypocenter is about 35.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 6.0.https://t.co/T7DF8zfryz pic.twitter.com/1g5XV5KYec — World EQ Locator （@WorldEQLocator） November 4, 2025

