    首頁 > 國際

    南韓總統李在明籲AI預算增至3倍 打造人工智慧未來

    2025/11/04 13:39 編譯謝宜哲／綜合報導
    南韓總統李在明今（4）日呼籲，政府應將人工智慧基礎設施和技術拓展項目的支出增至3倍。（法新社）

    南韓總統李在明今（4）日在國會年度預算演講中呼籲，政府應將人工智慧基礎設施和技術拓展項目的支出增至3倍，展示出向人工智慧領域奮力發展的決心。

    根據美聯社報導，李在明4日表示，在全球貿易秩序快速變化和人工智慧巨大變革浪潮背景下，南韓仍然面臨著「國家生存」的關鍵時刻。李在明指出，擬議的總預算728兆韓元（約台幣15.6兆元）將是南韓「開啟人工智慧時代的首個預算」，創下政府支出歷史新高。

    李在明呼籲國會批准10.1兆韓元（約台幣2167億元）的人工智慧相關支出，以提升南韓的人工智慧運算和製造能力。此金額相當於南韓今年AI相關預算的3倍。

    李在明說「正如朴正熙總統為工業化鋪平道路，金大中總統為資訊時代建造道路一樣，我們現在也必需為人工智慧時代建造道路，以開啟進步的未來。」

    李在明指出，南韓企業取得人工智慧專案所需的晶片應該不成問題。他聲稱輝達已與南韓大型企業和政府達成協議，將為人工智慧基礎設施專案提供26萬個圖形處理器（GPU）。

    值得注意的是，李在明發表演說之際，美國國防部長赫格塞斯和南韓國防部長安圭伯正在首爾舉行年度美韓安全會談。預計此次會談將討論一些關鍵的聯盟問題，包括南韓國防開支承諾以及如何落實將戰時作戰指揮權移交給由1名南韓將軍和1名美國副手領導的聯合指揮機構的計畫。

