翻案！南韓酒摻氰化物4死案 父女無罪洗刷16年冤屈

南韓全羅南道順天市，2009年7月發生馬格利酒（米酒）摻入氰化物案，導致4死2重傷，其中1名死者的丈夫和女兒被懷疑涉有重嫌並判刑入獄，不過，光州高等法院再審後推翻判決宣告無罪，檢方今（4日）承認辦案時曾誘導被告認罪，放棄上訴全案確定，但真兇身分仍然不明。

據了解，這對父女不僅失去了親人，還被當成殺人兇手，雖然一審時獲判無罪，但二審時父親被判處無期徒刑，女兒則是20年有期徒刑，上訴到大法院（最高法院）後維持二審判決，不過全案證據僅有被告的供詞，因此爭議不斷。

在各方爭取下，父女終於在2024年1月獲得再審的機會，並依照無罪推定原則先行出獄，南韓大檢察廳當時相當不滿，直指調查過程並無不妥因此提出抗告，但被大法院駁回，光州高等法院今年10月再審時做出無罪判決。

據《朝鮮日報》報導，光州高院指出，全案缺乏足夠且合理的證據，並批評檢方沒有依照《刑事訴訟法》保障被告的權益，對此，大檢察廳4日坦言他們在毫無客觀證據的情況下引誘被告認罪，並且沒有告知對方在調查期間擁有沉默權。

大檢察廳承認未履行檢方職責、剝奪被告的基本權利，因此向被告及其家屬長年來遭受的身心痛苦致歉，之後將確保賠償程序能夠迅速且進行。

據了解．本案中的女兒擁有智力障礙，在被訊問時無法說明氰化物的外觀，檢方卻誘導其承認犯案並捏造供詞，後續在發現足以證明父女清白的證據後，檢方竟將其隱瞞不報。

