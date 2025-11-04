為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國全運會驚見0分跳水！山西選手再「炸魚」網嘲：豬隊友

    2025/11/04 14:00 即時新聞／綜合報導
    中國跳水選手趙冬在廣東全運會發生嚴重失誤。（本報合成，擷取自X）

    中國跳水選手趙冬在廣東全運會發生嚴重失誤。（本報合成，擷取自X）

    中國全運會在廣東省廣州市登場，昨（3）日男子團體3公尺跳板賽出現罕見失誤。代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第2跳時發生重大錯誤，趙冬起跳時重心偏移，整個人幾乎垂直落水，慘遭裁判打出0分，成為本屆賽事首位「0分選手」。

    綜合中媒報導，趙冬與陳敬煒在第1跳時表現穩定，拿下61.20分，但第2跳動作明顯失誤。從轉播畫面可見，趙冬起跳後身體未保持平衡，落水時幾乎筆直墜入水中，濺起巨大水花，觀眾席瞬間傳出驚呼聲，裁判最終一致評為0分。趙冬上岸後神情沮喪、連連搖頭，搭檔陳敬煒則輕拍他肩膀安慰，場面略顯尷尬。

    畫面曝光後引發熱議，中國網友紛紛調侃：「隊友跳得挺好，可惜了」、「他那一搖頭是懊惱還是甩水？」、「服了豬隊友」、「太丟臉了吧」。也有部分人安慰道：「運動員誰沒失誤過，希望他別太難過。」

    然而，這並非趙冬首次在比賽中失誤，2021年全運會男子團體3公尺跳板項目，他就曾因「炸魚」入水、轉體未正，一度差點被判「0分」，最終裁判給出僅20.75分的低分成績。

