紐約市長選舉》反擊川普背書！曼達尼諷古莫：從「傀儡」變「鸚鵡」

民主黨左翼候選人曼達尼（右）、無黨籍候選人、前紐約州長古莫（左）與共和黨候選人斯里瓦（中），10月16日進行紐約市長選舉前的首場辯論。（路透）

在紐約市長選戰投票前夕，美國總統川普3日投下震撼彈，正式表態支持因性醜聞纏身而脫黨參選的前民主黨州長古莫（Andrew Cuomo），並呼籲選民「含淚投票」，以阻止他口中的「共產主義者」、民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選。民調領先的曼達尼發動猛烈反擊，不僅嘲諷古莫從川普的「傀儡」墮落為「赤裸裸的鸚鵡」，更痛批川普威脅切斷聯邦資金的行為「不合法」。

根據福斯新聞報導，曼達尼在選前之夜的一場記者會上，對川普與億萬富豪馬斯克的背書做出回應。他說：「美國總統、世界上最富有的人之一，他們兩人都在最後一刻試圖介入的原因，就是因為他們知道，我們將會實現所有我們競選時所承諾的一切。」

曼達尼也再次提及，古莫過去「是由那些讓我們迎來川普第二任期的億萬富翁捐款人所資助的」。他辛辣地補充說：「但我沒預料到，古莫會從當川普的傀儡，墮落到如此赤裸裸地當他的鸚鵡。」

痛批川普斷金援威脅「不合法」

針對川普威脅若他當選，將切斷對紐約市的聯邦資金一事，這位社會主義市長候選人，直指其言論「不合法」。曼達尼告訴記者：「那不是法律。我們太常把從川普嘴裡說出來的任何話，都當成是合法的，僅僅因為是他說的。」

此前，川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，呼籲選民「含淚投票」給古莫，以阻止他口中的「共產主義者」曼達尼當選，並警告紐約市將在曼達尼的領導下，面臨「徹底的經濟與社會災難」。

根據薩福克大學（Suffolk University）的最新民調，曼達尼以44%的支持率領先，古莫落後約10個百分點，而共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）支持率僅11%。

