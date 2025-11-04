為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    紐約市長選舉》反擊川普背書！曼達尼諷古莫：從「傀儡」變「鸚鵡」

    2025/11/04 12:35 編譯陳成良／綜合報導
    民主黨左翼候選人曼達尼（右）、無黨籍候選人、前紐約州長古莫（左）與共和黨候選人斯里瓦（中），10月16日進行紐約市長選舉前的首場辯論。（路透）

    民主黨左翼候選人曼達尼（右）、無黨籍候選人、前紐約州長古莫（左）與共和黨候選人斯里瓦（中），10月16日進行紐約市長選舉前的首場辯論。（路透）

    在紐約市長選戰投票前夕，美國總統川普3日投下震撼彈，正式表態支持因性醜聞纏身而脫黨參選的前民主黨州長古莫（Andrew Cuomo），並呼籲選民「含淚投票」，以阻止他口中的「共產主義者」、民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選。民調領先的曼達尼發動猛烈反擊，不僅嘲諷古莫從川普的「傀儡」墮落為「赤裸裸的鸚鵡」，更痛批川普威脅切斷聯邦資金的行為「不合法」。

    根據福斯新聞報導，曼達尼在選前之夜的一場記者會上，對川普與億萬富豪馬斯克的背書做出回應。他說：「美國總統、世界上最富有的人之一，他們兩人都在最後一刻試圖介入的原因，就是因為他們知道，我們將會實現所有我們競選時所承諾的一切。」

    曼達尼也再次提及，古莫過去「是由那些讓我們迎來川普第二任期的億萬富翁捐款人所資助的」。他辛辣地補充說：「但我沒預料到，古莫會從當川普的傀儡，墮落到如此赤裸裸地當他的鸚鵡。」

    痛批川普斷金援威脅「不合法」

    針對川普威脅若他當選，將切斷對紐約市的聯邦資金一事，這位社會主義市長候選人，直指其言論「不合法」。曼達尼告訴記者：「那不是法律。我們太常把從川普嘴裡說出來的任何話，都當成是合法的，僅僅因為是他說的。」

    此前，川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文，呼籲選民「含淚投票」給古莫，以阻止他口中的「共產主義者」曼達尼當選，並警告紐約市將在曼達尼的領導下，面臨「徹底的經濟與社會災難」。

    根據薩福克大學（Suffolk University）的最新民調，曼達尼以44%的支持率領先，古莫落後約10個百分點，而共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）支持率僅11%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播