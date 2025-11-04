美國邊疆航空廁所出現炸彈威脅紙條 緊急降落停機坪滯留2小時

美國廉航邊疆航空（Frontier Airlines）。（資料照，彭博）

美國廉航邊疆航空（Frontier Airlines）一架航班起飛不久，機組人員便在廁所內發現一張寫有「炸彈威脅」的字條，緊急通報機長，導致航班緊急降落，所有乘客一起被迫待在停機坪上滯留近2小時。另據乘客宣稱，看到一名男子被警察護送下機，但警方等相關單位尚未證實是否有人被捕。

綜合外媒報導，邊疆航空一架編號1324的客機，在3日上午從美國丹佛市起飛前往德州，然而客機起飛不久，就傳出炸彈威脅，讓客機臨時降落至達拉斯-沃思堡都會（Dallas–Fort Worth metroplex）機場。邊疆航空對證實此事，並透露經過警方調查，確認客機上不存在任何可疑威脅，也沒有任何乘客受傷。

另外，目前網上流傳乘客發布的是發照片，像是有警方派人登機蒐查是否有炸彈，期間所有乘客都帶著焦慮神情，靜靜留在座位上等待。一名乘客向媒體透露，「我當時非常緊張，不知道炸彈威脅是真的還是惡作劇」，他還提到，自己後來看到一名男子子被警察護送下機，但不確定對方是否就是這起事件的主謀。

Flight 1324 flying from Denver to DFW has been grounded in Texas due to a note being found in the bathroom stating a bomb was on the plane pic.twitter.com/OoMOYaaRf2 — ҒβΔ GΩDDΣSS✨ΔΠDRΣΔ （@FBAGoddess444） November 3, 2025

