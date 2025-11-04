東京讓人失望5大景點！ 日部落客辦投票第一名竟是「這裡」

有17%台灣網友認為，上野阿美橫丁是讓人失望、過譽的東京景點。（彭博社資料照）

台灣人瘋日本，尤其對東京情有獨鍾的大有人在，每個人心中都有口袋景點，而有沒有哪些景點是你心中「不如不去」、「過譽」的呢？日旅達人林氏璧看了YouTuber由菜（Yuna）老師版本後，發現目前還沒有台灣版的「東京讓人失望，過譽的景點」，於是開了投票讓台灣網友票選，雖然多數人覺得沒有失望的景點，但目前有17％民眾認為「上野阿美橫丁」過譽。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文提到，由菜版的讓人失望1至5名分別是：淺草仲見世通（人太多、店家同質性高、物價高）、澀谷十字路口（比想像普通拍照困難）、原宿竹下通（過度擁擠，沒什麼想買）、銀座（價格太高，有壓力）、東京晴空塔展望台（票價高昂，受天氣影響大，太高反而難看）。

中國網友版的讓人失望1至5名分別是：東京晴空塔（景色並不如預期般美麗，商場普通）、澀谷十字路口（人潮其實並不擁擠，網紅衝到馬路中央拍照，存在安全隱患）、東京Sanrio彩虹樂園（遊樂景點不多，比起遊樂園更像大型主題商店，需要買票進場，不值票價）、原宿竹下通（人潮太洶湧，以年輕學生為客群，難以兼顧品質）、上野阿美橫丁（店面有大量中文字，沒有出國的感覺）。

日本也有網友投票但票數不多，且與中國網站排名挺像，1至5名分別是東京晴空塔（108票）、澀谷十字路口（97票）、三麗鷗彩虹樂園（96票）、原宿竹下通（93票）、上野阿美橫丁（81票）。

覺得上野阿美橫丁讓人失望的理由，網友認為「肯定是阿美，那邊就是桃園中壢區」、「作為景點，我選了上野阿美橫丁，但上野住宿跟交通是很讚的」、「沒事真的不要去阿美，滿滿26（中國人）」、「阿美橫丁嚴格來說，應該是購物的地點」、「阿美橫丁，而家8成都係支那人開的，太垃圾」。

不過也有網友認為，每個景點都好，「拜託會失望的人千萬別再去日本了」、「景點都很好，唯一就是觀光客太多」、「景點就是這樣期望過高就容易不符期望」、「東京說真的每次去都有變化，很難讓人失望耶」、「失望的是我財力不足不能多住幾天」、「能夠這麼知名的景點必有其代表性和特色」、「每次去都會有新的發現跟新的想法」。

