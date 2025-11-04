中國10歲學生腹痛就醫「動手術」！醒來後6器官不見了

中國山東省成武縣人民醫院傳醫療糾紛，醫院示意圖。（美聯社）

中國山東省菏澤市成武縣10歲男孩小燁（化名），在一次大課間的意外中腹部受撞，家屬指控，小燁因腹痛就醫後，醫生告訴他們只需要進行一次「小手術」，但當他醒來時，腹腔內的6個重要器官卻已經消失。

根據中媒《紅星新聞》報導，這起事件發生時間是2023年10月，當時小燁正準備升上五年級，某日他在學校和同學玩耍時不慎被撞到腹部，並感覺到持續的腹痛。其母親岳女士在當天便帶著孩子前往成武縣人民醫院就診。起初，醫生只是建議做進一步的檢查，並告訴家屬，「可能只是有些血塊，進行簡單的腹腔鏡檢查後就能夠解決問題。」

請繼續往下閱讀...

後來醫生又表示，「可能撞巧了，有個血塊」，指出胃和胰腺中間有佔位性病變，要做腹腔鏡檢查並進行手術。沒想到這場手術持續將近了14個小時，期間醫生不斷要求家屬簽署包括要求切除部分器官、手術風險須知等多份同意書。最後手術結束，小燁十二指腸、小腸、胰腺、膽囊全被切掉，胃切除了2/3，結腸剩下不到50公分，整個消化系統幾乎被切光。

小燁母親回憶，「進去手術室沒多長時間，醫生慌慌張張跑過來給我說，大出血了必須開腹，一說開腹，我們想轉院，醫生不同意。開了腹以後，又說孩子胰腺上長了個大腫瘤，要切除胰腺和十二指腸，就這樣過一兩個小時就讓簽一次字，總共在手術室裡面簽了4次字」，「如果不簽就是不配合治療」。

事發兩年間，小燁家屬帶他多次轉診各大醫院，醫生均表示，孩子急需進行多器官移植，且配型成功的機會極低，這讓小燁的家庭承受了巨大的精神和經濟壓力。小燁家屬並指控人民醫院在過程中有重大疏失，包括未能充分告知手術的風險，也未對手術方案進行必要的替代選擇評估，並質疑該醫院明明沒有能力和技術，卻依舊執行該手術。

目前，成武縣衛生健康局已經介入，認定該醫院存在嚴重不符合規範的行為，並表示這些問題已經立案處理，並將進行相應的行政處罰；第三方司法鑑定報告則指出，醫院存在重大過失，並表示該過錯與小燁遭受的損害後果之間具有直接因果關係。

儘管目前醫院已經賠償20萬元人民幣（約新台幣86萬元），但家屬沉痛表示，對治療費來說遠遠不夠，他們仍在爭取調取手術過程的監視器，已追求真相。

小燁十二指腸、小腸、胰腺、膽囊全被切掉，胃切除了2/3，結腸剩下不到50公分，整個消化系統幾乎被切光。（取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法