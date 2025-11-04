為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    搶著坐黃仁勳首爾炸雞趴座位！店家急限用餐1小時

    2025/11/04 11:29 即時新聞／綜合報導
    黃仁勳、李在鎔、鄭義宣在首爾江南區炸雞店Kkanbu Chicken用餐，3人所坐的的座位被韓國民眾哄搶。（法新社）

    輝達（Nvidia）執行長黃仁勳10月底走訪南韓，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣到首爾江南區韓式炸雞店Kkanbu Chicken用餐，3人當天的座位事後成為大熱門，不少消費者搶著坐，店家見狀不得不規定「黃仁勳桌」用餐限1小時。

    《朝鮮日報》報導，位於首爾地鐵江南區三成站附近的Kkanbu Chicken門市，今（4日）透露黃仁勳、李在鎔、鄭義宣光顧後，就有絡繹不絕的顧客前來指定就是要坐那桌，因此他們決定限制用餐時間，避免被長期佔位，其他座位則不受此限。

    據了解，這間Kkanbu Chicken分店營業時間為下午3時至隔天凌晨2時，「黃仁勳桌」預計每天可以讓10至11組顧客入坐，而南韓民眾之所以想在「黃仁勳桌」用餐，主要是想得到3大富豪「加持」，不少人也稱讚雖然排隊要等很久，但員工態度很友善。

    店家規定在「黃仁勳桌」用餐限1小時。（圖擷自「leopark1006」IG）

