刺死年邁母親！ 前福斯新聞女主播遭當場逮捕

前福斯電視台（FOX）女主播莫克（Angelynn Mock）刺死母親被逮。（取自FOX新聞畫面）

前福斯電視台（FOX）女主播莫克（Angelynn Mock），在美國堪薩斯州威奇托市當地時間上個月31日早晨被警方逮捕，原因是涉嫌在家中刺死80歲的年邁母親艾佛斯（Anita Avers）。

《FOX》報導 ，根據威奇托警察局的說法，當警察於早上7時50左右趕到現場時，發現莫克站在屋外，雙手上有割傷。警方進入屋內後發現艾弗斯躺在床上，沒有反應，並且身上有多處刺傷。

艾弗斯被緊急送往附近醫院，但不久後被宣告死亡；莫克則在醫院接受治療後被送往塞奇威克郡監獄，並面臨一級謀殺指控。她目前的保釋金為100萬美元。

報導指出，莫克曾於2011至2015年在聖路易斯的「FOX 2」擔任晨間新聞主播，也曾在奧克拉荷馬市的「KOKH FOX 25」任職。她在被逮捕時則擔任一家數據管理軟體公司的銷售人員。

報導指，莫克當時血跡斑斑的走出家門，當地社區的鄰居對此事驚嚇不已。附近一名居民表示，當時莫克渾身是血的靠近她的車，並且要求她報警，最後她借走手機跑回屋內，並向警方自首表示她刺殺了母親。

