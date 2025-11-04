為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    祕魯指責墨西哥干涉內政 宣布與其斷絕外交關係

    2025/11/04 11:19 編譯謝宜哲／綜合報導
    秘魯政府3日宣布，將與墨西哥斷絕外交關係。圖為祕魯總統赫里。（法新社）

    秘魯政府3日宣布，將與墨西哥斷絕外交關係。圖為祕魯總統赫里。（法新社）

    秘魯政府3日宣布，因墨西哥接受秘魯前總理查維斯（Betssy Chávez）申請的庇護，將與墨西哥斷絕外交關係。查維斯目前正因涉嫌政變而接受調查。

    根據美聯社報導，秘魯外交部長澤拉（Hugo de Zela）3日在位於秘魯首都利馬的大使館告訴記者，墨西哥決定給予查維斯庇護是「不友好行為」，加劇兩國之間本已存在的緊張關係。秘魯總統赫里（Jose Jeri）辦公室隨後發表聲明，指責墨西哥政府屢次干涉秘魯內政。

    秘魯外交部強調，自時任總統卡斯蒂約2022年試圖發動政變後，墨西哥政府一直以不可令人接受的方式干涉秘魯內政。秘魯一再要求墨西哥尊重其主權，但墨西哥並未改變「令人無法接受的立場」。

    秘魯當局指控時任總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）2022年試圖宣布國家進入緊急狀態並解散議會的未遂行動，當時議員們正準備對他進行彈劾投票。卡斯蒂約未能獲得軍方對其行動的支持，隨後被國會迅速罷免，並在檢察官指控他試圖發動政變後被逮捕。

    秘魯總檢察長辦公室指控查維斯也有參與政變，罪名是反對國家政權。檢方尋求對她判處最高25年監禁。

    目前墨西哥尚未對秘魯的決定發表評論。

    值得注意的是，卡斯蒂約的妻子和孩子目前身在墨西哥。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）10月重申對仍被拘留的卡斯蒂約的支持，並堅稱他是「政變」的受害者。她呼籲祕魯釋放卡斯蒂約，並要求對他進行「公正審判」。

