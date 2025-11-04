北韓政壇不倒翁、名義國家元首金永南過世 享耆壽97歲

北韓前名義國家元首金永南過世， 享耆壽97歲。（路透檔案照）

北韓官媒4日報導，長期擔任北韓「橡皮圖章」議會首長、並擔任名義上國家元首超過20年的金永南，已經過世，享耆壽97歲。

根據法新社引述北韓中央通信社（KCNA）的報導，金永南死於多重器官衰竭。從1998年至2019年，金永南擔任北韓最高人民會議常任委員會委員長，此一職位賦予他作為國家元首的象徵性角色。然而，真正的決策權，始終掌握在已故領導人金正日與其子金正恩手中。

曾讓位金與正 凸顯政治生存術

金永南最為外界所熟知的一幕，發生在2018年。當時他率領北韓代表團，前往南韓平昌參加冬季奧運會的開幕式。儘管他是代表團的團長，但南韓媒體廣泛報導，在與南韓官員的一次會晤中，金永南主動將首席的榮譽座位，讓給了金正恩大權在握的胞妹金與正。

此一舉動引發外界揣測，認為金永南之所以能在充滿政治清洗的北韓政壇，屹立數十年不倒，其秘訣正在於對最高領導人家族，展現出絕對的順從。

領導人金正恩已前往靈堂「對其逝世表達深切哀悼」。官媒發布的照片顯示，金正恩在多位高層官員的陪同下，在靈前致意，金永南的遺體則安放在一個玻璃棺中。

北韓官媒發布照片，領導人金正恩（後排左三）4日率領高層官員，前往已故前最高人民會議常任委員會委員長金永南的靈堂前致哀。（美聯社）

