    國際

    川普發動棄保 發聲力挺古莫對抗民主黨左翼新星

    2025/11/04 10:56 即時新聞／綜合報導
    川普在投票前夕力挺古莫，並聲稱「投給斯里瓦（共和黨參選人）就是投給曼達尼」。（路透）

    美國紐約州紐約市將於當地時間4日舉行市長選舉，目前民主黨左翼候選人、34歲州議員曼達尼（Zohran Mamdani）以雙位數領先脫黨參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。美國總統川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發聲力挺古莫，強調曼達尼勝選將會是一場徹底的災難；對於共和黨參選人斯里瓦（Curtis Sliwa），川普甚至說「投給斯里瓦就是投給曼達尼」，表達其全力支持古莫。

    川普在「真實社群」發文指控曼達尼是一名「共產主義者」，而紐約這座城市在他的領導之下，成功機率為零，就連生存都岌岌可危。川普也威脅，如果曼達尼當選，他將會削減聯邦資金，僅維持法定最低要求，強調他身為總統，不會無止境地補破洞。

    川普強調，曼達尼勝選後，紐約市就會成為一場完全徹底的經濟與社會災難，曼達尼信奉的共產主義在歷史中從未成功過一次，「我寧可看到一位有成功紀錄的民主黨人獲勝，也不願看到一位毫無經驗、擁有徹底失敗紀錄的共產主義者勝出」。

    川普甚至還說，「投給斯里瓦就是投給曼達尼」，捨棄共和黨參選人，試圖全力支持古莫。川普強調：「不論你是否喜歡古莫，你別無選擇，你必須投給他，並期待他能做得很好。古莫有這個能力，但曼達尼沒有！」

    此外，川普在2日播出的《CBS》節目「六十分鐘」專訪也曾提到：「我對古莫本身沒有特別喜歡或討厭，但如果要在一個糟糕的民主黨人和一個共產主義者之間做選擇，老實說，我每次都會選那個糟糕的民主黨人。」

