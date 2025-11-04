洪災逾230人喪命！ 西班牙瓦倫西亞主席1年後請辭下台

西班牙瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）請辭下台。（法新社）

西班牙瓦倫西亞自治區去年10月遭遇嚴重洪災，釀成超過230人罹難，成為當地數十年來最慘重的天災。災後一年，飽受批評的自治區主席馬松（Carlos Mazon）昨（3）日宣布請辭，為當時決策遲緩與危機處理不當負責。

綜合外媒報導，2024年10月29日的暴雨造成瓦倫西亞及周邊地區共237人死亡、財損高達數十億歐元。事發後，民眾與罹難者家屬持續要求馬松下台，指責他在洪水爆發當晚未即時應變。

調查顯示，洪水氾濫之際，馬松竟與一名記者在餐廳用餐長達4小時，並缺席多場緊急會議。自治區政府直到晚間8時才向居民發送洪水警報與避難指引，但此時已有數十人不幸喪生。

受災居民痛批，警報發布過晚導致建築物與道路遭洪水吞沒，許多人因此無法逃生。民調顯示，大多數瓦倫西亞民眾認為馬松防災不力，要求其辭職。災後每月皆有抗議活動，最近一次於10月25日吸引逾5萬人上街示威。

由於飽受輿論壓力，馬松近月已減少公開露面，但他仍堅持出席上週舉行的洪災1週年追悼會。儀式中，遇難者家屬怒罵他是「殺人兇手」、「懦夫」，並當場要求他「滾出去」，場面一度混亂。

最終，馬松於昨日宣布辭職，坦言：「如今我已成為所有批評、喧囂與仇恨的焦點，我無法再這樣下去了。」他同時承認錯誤並道歉：「我知道自己犯了錯，這些錯誤我會終生背負，再次向大家致歉。」

Carlos Mazón: "Sé que cometí errores, los reconozco. Voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe" https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/PyLg8rfo4d — RTVE Noticias （@rtvenoticias） November 3, 2025

