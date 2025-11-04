為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    前總理逃入墨國使館尋求庇護 祕魯宣布與墨西哥斷交

    2025/11/04 11:07 即時新聞／綜合報導
    祕魯前總理查維斯2022年任內密謀解散國會，如今傳出逃入墨西哥大使館尋求庇護，祕魯因此宣布與墨國斷交。圖為查維斯今年3月出庭。（歐新社）

    祕魯前總理查維斯2022年任內密謀解散國會，如今傳出逃入墨西哥大使館尋求庇護，祕魯因此宣布與墨國斷交。圖為查維斯今年3月出庭。（歐新社）

    祕魯前總理查維斯（Betssy Chavez），於2022年任內密謀與時任總統的卡斯蒂約（Pedro Castillo）解散國會，面臨司法究責，不過她目前傳出逃入墨西哥大使館尋求庇護，祕魯外交部長狄齊拉（Hugo de Zela）3日宣布與墨國斷交。

    據《路透》報導，狄齊拉表示，當局於3日得知查維斯已逃往墨國大使館，考慮到墨西哥不斷干涉秘魯內政，因此政府決定和對方斷交，墨西哥方面對此尚未回應。

    據了解，查維斯司機作證指出，在卡斯蒂約2022年試圖解散國會時，查維斯曾前往墨西哥大使館，待了一段時間才返回辦公室，查維斯對此全面否認，並強調自己並不知道卡斯蒂約的計畫。

    不過，檢方已對查維斯求處25年有期徒刑，她從2023年6月起一直被羈押，今年9月才交保在外。在查維斯傳出逃到墨國使館後，委任律師諾布萊西拉（Raul Noblecilla）坦言他已經好幾天沒有和查維斯聯繫了，尚不清楚她是否向墨西哥尋求庇護。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播