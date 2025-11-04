前總理逃入墨國使館尋求庇護 祕魯宣布與墨西哥斷交

祕魯前總理查維斯2022年任內密謀解散國會，如今傳出逃入墨西哥大使館尋求庇護，祕魯因此宣布與墨國斷交。圖為查維斯今年3月出庭。（歐新社）

祕魯前總理查維斯（Betssy Chavez），於2022年任內密謀與時任總統的卡斯蒂約（Pedro Castillo）解散國會，面臨司法究責，不過她目前傳出逃入墨西哥大使館尋求庇護，祕魯外交部長狄齊拉（Hugo de Zela）3日宣布與墨國斷交。

據《路透》報導，狄齊拉表示，當局於3日得知查維斯已逃往墨國大使館，考慮到墨西哥不斷干涉秘魯內政，因此政府決定和對方斷交，墨西哥方面對此尚未回應。

請繼續往下閱讀...

據了解，查維斯司機作證指出，在卡斯蒂約2022年試圖解散國會時，查維斯曾前往墨西哥大使館，待了一段時間才返回辦公室，查維斯對此全面否認，並強調自己並不知道卡斯蒂約的計畫。

不過，檢方已對查維斯求處25年有期徒刑，她從2023年6月起一直被羈押，今年9月才交保在外。在查維斯傳出逃到墨國使館後，委任律師諾布萊西拉（Raul Noblecilla）坦言他已經好幾天沒有和查維斯聯繫了，尚不清楚她是否向墨西哥尋求庇護。

