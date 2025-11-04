川普嗆「共產黨員若當選就斷金援」紐約市長選舉左翼新星勝券在握

紐約市長選舉民主黨候選人曼達尼有望贏得市長大位，但也引來總統川普痛罵其為「共產黨員」。（彭博社）

美國紐約市將於4日選出新市長，根據最新民調，自稱「社會主義者」的民主黨左翼候選人、34歲穆斯林州議員曼達尼（Zohran Mamdani），有望勝選，為反對美國總統川普的勢力，開闢一條新戰線。對此，川普已發出威脅，揚言若曼達尼當選，將切斷聯邦對紐約市的資金。

根據法新社報導，最新的AtlasIntel民調顯示，曼達尼以41%的支持度，領先脫黨參選的前州長古莫（Andrew Cuomo）的34%。共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）則以24%位居第三。

這場選戰的焦點，除了生活成本與犯罪率，更圍繞著每位候選人將如何應對川普。川普在其社群媒體上寫道：「如果共產黨候選人曼達尼贏得紐約市長選舉，我極不可能會向我心愛的第一個家，提供除了法定最低要求以外的聯邦資金。」

雪城大學政治學教授李赫（Grant Reeher）分析，曼達尼的勝選，將與川普建立起一場「攤牌」（showdown）。他說：「川普將會更具侵略性地對待紐約市。將會出現某種形式的政治攤牌。」

青年世代力挺 曼達尼掀起左翼旋風

曼達尼的崛起，被視為美國民主黨內部左翼與中間派路線之爭的縮影。他毫不掩飾自己的社會主義者身份，並以降低普通紐約市民生活成本為主要政見。在萬聖節週末，他身穿招牌深色西裝，跑遍各大夜店進行最後催票。

曼達尼不可思議的崛起，也震撼了民主黨高層。據報導，前總統歐巴馬雖在上週末與曼達尼通了電話，但並未給予公開背書，反映了黨內的路線掙扎。

除了紐約市長選舉，維吉尼亞州與紐澤西州的州長選舉，也將於4日登場，被視為對川普執政近10個月以來，美國政治氛圍的更關鍵指標。

在紐澤西州，前海軍直升機飛官、民主黨候選人謝里爾（Mikie Sherrill），與獲川普背書的共和黨商人奇塔雷利（Jack Ciattarelli）陷入激戰。在維吉尼亞州，民主黨候選人史潘柏格（Abigail Spanberger）則在民調中，穩定領先共和黨籍的副州長厄爾-西爾斯（Winsome Earle-Sears）。

