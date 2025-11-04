為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普嗆「共產黨員若當選就斷金援」紐約市長選舉左翼新星勝券在握

    2025/11/04 10:21 編譯陳成良／綜合報導
    紐約市長選舉民主黨候選人曼達尼有望贏得市長大位，但也引來總統川普痛罵其為「共產黨員」。（彭博社）

    紐約市長選舉民主黨候選人曼達尼有望贏得市長大位，但也引來總統川普痛罵其為「共產黨員」。（彭博社）

    美國紐約市將於4日選出新市長，根據最新民調，自稱「社會主義者」的民主黨左翼候選人、34歲穆斯林州議員曼達尼（Zohran Mamdani），有望勝選，為反對美國總統川普的勢力，開闢一條新戰線。對此，川普已發出威脅，揚言若曼達尼當選，將切斷聯邦對紐約市的資金。

    根據法新社報導，最新的AtlasIntel民調顯示，曼達尼以41%的支持度，領先脫黨參選的前州長古莫（Andrew Cuomo）的34%。共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）則以24%位居第三。

    這場選戰的焦點，除了生活成本與犯罪率，更圍繞著每位候選人將如何應對川普。川普在其社群媒體上寫道：「如果共產黨候選人曼達尼贏得紐約市長選舉，我極不可能會向我心愛的第一個家，提供除了法定最低要求以外的聯邦資金。」

    雪城大學政治學教授李赫（Grant Reeher）分析，曼達尼的勝選，將與川普建立起一場「攤牌」（showdown）。他說：「川普將會更具侵略性地對待紐約市。將會出現某種形式的政治攤牌。」

    青年世代力挺 曼達尼掀起左翼旋風

    曼達尼的崛起，被視為美國民主黨內部左翼與中間派路線之爭的縮影。他毫不掩飾自己的社會主義者身份，並以降低普通紐約市民生活成本為主要政見。在萬聖節週末，他身穿招牌深色西裝，跑遍各大夜店進行最後催票。

    曼達尼不可思議的崛起，也震撼了民主黨高層。據報導，前總統歐巴馬雖在上週末與曼達尼通了電話，但並未給予公開背書，反映了黨內的路線掙扎。

    除了紐約市長選舉，維吉尼亞州與紐澤西州的州長選舉，也將於4日登場，被視為對川普執政近10個月以來，美國政治氛圍的更關鍵指標。

    在紐澤西州，前海軍直升機飛官、民主黨候選人謝里爾（Mikie Sherrill），與獲川普背書的共和黨商人奇塔雷利（Jack Ciattarelli）陷入激戰。在維吉尼亞州，民主黨候選人史潘柏格（Abigail Spanberger）則在民調中，穩定領先共和黨籍的副州長厄爾-西爾斯（Winsome Earle-Sears）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播