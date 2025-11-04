為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    豬腎移植人體進入臨床階段 全球首場試驗啟動

    2025/11/04 10:10 編譯陳成良／綜合報導
    豬腎移植人體邁向新里程碑，美國已展開全球首場正式臨床試驗。圖為紐約大學朗格尼醫學中心的醫師，先前為一名腦死患者移植豬腎的畫面。（美聯社檔案照）

    豬腎移植人體邁向新里程碑，美國已展開全球首場正式臨床試驗。圖為紐約大學朗格尼醫學中心的醫師，先前為一名腦死患者移植豬腎的畫面。（美聯社檔案照）

    為了驗證將豬腎移植至人體是否能真正拯救生命，全球首場正式的臨床試驗，已於美國正式展開。基因編輯豬腎的生產商「聯合治療」公司（United Therapeutics）3日宣布，紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）已成功完成此一臨床試驗的首例移植手術。

    根據美聯社報導，美國食品藥物管理局（FDA）是在一系列結果好壞參半的所謂「恩慈療法」（compassionate use，指提供臨床試驗外、治療危重病人的實驗性療法）實驗後，才批准了此次更為嚴謹的研究。先前最早的兩例基因編輯豬腎移植，存活時間都相當短暫。

    之後，醫師們開始與那些急需腎臟、但病情不像先前接受者那樣危急的病患合作。其中，麻州總醫院（Massachusetts General Hospital）一名新罕布夏州男子所創下的271天紀錄為最長，他在上個月因豬腎功能衰退而被移除後，已重返洗腎生活。

    主導此次紐約大學移植團隊的蒙哥馬利醫師（Dr. Robert Montgomery）向美聯社表示，他的醫院已有一份等候名單，希望能加入這場最初將招募6人的小型試驗。如果一切順利，隨著更多移植中心的加入，試驗規模可能擴大至50人。

    蒙哥馬利醫師樂觀地表示：「隨著醫師們從每位病患的經驗中學習，這件事正朝著正確的方向前進。」他同時指出，病患在豬腎衰退後，仍能重返洗腎生活的能力，也提供了一張重要的「安全網」。

    目前在美國，有超過10萬人名列器官移植等候名單，其中絕大多數需要腎臟，每年都有數千人在等待中離世。為了尋找替代方案，科學家們正透過基因改造豬隻，使其器官更像人類，以降低被人體免疫系統立即攻擊與摧毀的可能性。

