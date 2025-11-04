為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    洩虐囚影片反被捕 以色列前軍法署長遭控妨礙司法

    2025/11/04 10:21 編譯陳成良／綜合報導
    前軍法署長托默－耶路薩米（Yifat Tomer-Yerushalmi）少將遭到拘留。（美聯社檔案照）

    以色列當局3日拘留該國前軍法署長托默－耶路薩米（Yifat Tomer-Yerushalmi）少將，指控她洩漏一段顯示以軍士兵在拘留中心虐待加薩被拘留者的影片。以色列總理納坦雅胡表示，影片外洩對「以色列國家形象造成嚴重損害」。

    根據《華盛頓郵報》報導，托默-耶路薩米在10月31日辭去軍法署長職務，並在一份聲明中承認釋出影片。她表示，此舉是「為了反制針對軍中執法當局的不實宣傳」，同時也為她決定調查虐待行為的決定辯護。她寫道：「不幸的是，這種基本的理解，即有些行為是絕不能犯下的，即使是針對最卑劣的被拘留者，已不再能說服每一個人。」

    這段由以色列第12頻道首次播出的影片，清晰地描繪了在以色列Sde Teiman軍事拘留中心發生的虐待事件。影片的一部分顯示，一群蒙面士兵，將一名蒙眼、被綑綁的被拘留者，從20多名臉朝下趴在地上的其他被拘留者中帶走。另一部分則顯示，士兵們用盾牌擋住鏡頭，圍住他們正在施虐的被拘留者。

    受害者傷勢細節 直腸穿孔、身心受創

    根據一名看過該醫療檔案的匿名人士透露，這名來自加薩的被拘留者，在抵達醫院時病情嚴重，因「直腸穿孔」而需要動手術。該人士表示，這名被拘留者身上，也有胸部與腹部的創傷跡象。人權倡議者長期以來，對在戰爭期間被關押於以色列拘留中心的數千名巴勒斯坦人的處境，表達了日益增長的憂慮。

