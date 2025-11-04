香港情侶大鬧峴港機場！空姐遭推倒仍暖心安慰「男人都這樣」畫面瘋傳

一對香港情侶在越南機場發生激烈衝突，女方甚至情緒激動到在機艙內推倒空服員，最終兩人皆被請下飛機。（本報合成，擷取自Tommytcw Tang/FB）

越南峴港機場近日爆發一起離譜衝突，一對香港情侶從候機室吵到機艙內，情緒激動的女方不僅指控男友嫖妓還怒吼「他打我40拳！」，甚至當場推倒空服員，最終兩人被請下飛機，航班延誤約35分鐘才起飛。

綜合港媒報導，這起事件發生在本月2日晚間，一對情侶在峴港機場候機時爆發激烈口角。男子指控女方「劈腿」，女方則反擊對方「叫雞」（嫖妓），並哭喊「他打我40拳！醫院有紀錄！」現場乘客紛紛拿出手機拍攝，場面一度失控。

根據目擊影片，兩人在候機室發生爭執時，男子試圖離開座位，卻被女方拉扯壓制，女方邊哭邊拿著手機哭喊。登機後兩人再度爭吵，由於座位分開，女方要求與男友同坐，但被空服員婉拒。她當場失控推倒前方一名空服員，另一名空服員上前協助也無法制止。

機組人員隨即通知女方被拒絕搭乘。她短暫冷靜詢問：「如果我現在冷靜下來，可以繼續坐嗎？」但空服員回應「不行」，女方再度情緒崩潰，哭喊「是不是全香港人都不幫我啊！」。空服員試圖柔聲安撫：「乖，我們先回家，好不好？男人就是這樣啦。」但男子又突然插嘴罵她「神經病」，令她再次大哭、情緒潰堤。最終，兩人都被機組人員請下飛機。

畫面曝光後在社群網路掀起熱議，網友紛紛留言：「男女私事就不多評論，但要讚揚空姐們在這樣的情況下仍然嘗試安撫女事主，以及希望被推倒的那位空姐沒有受傷」、「可以吵架，但影響乘客到延誤就不好說了」、「打了40拳還一起去旅行，本來空姐安慰了那個女生，讓她冷靜了一些，那個男生臨走前還要補幾句刺激她，真的是很混蛋。雖然女生情緒失控，但那個男生一定也不是什麼好東西，辛苦各位空姐了。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

