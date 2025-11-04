南韓幼兒園驚傳駭人虐童案！3歲孩：老師把弟弟丟進馬桶......

南韓幼兒園示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

南韓大田市儒城區爆出疑似長期虐童案，當地一間幼兒園被指控多次虐待幼童，甚至傳出孩童遭塞進馬桶、被亂剪頭髮等離譜情節。家長要求查看監視器卻遭園方拒絕，引發全國震驚與公憤。警方目前已介入調查，並以涉嫌違反《兒童福利法》將涉案教師立案偵辦。

綜合韓媒報導，大田警察廳昨（3）日表示，今年8月起陸續接獲報案，指儒城區龍山洞某幼兒園涉及虐童，至9月中旬已累積9起相關投訴與請願書，警方遂合併偵辦。調查指出，涉案教師多次將2至3歲幼兒獨自棄置數小時，甚至拋擲於地上。

請繼續往下閱讀...

一名家長9月19日對園長及教師提告，指控兩人涉嫌疏忽照顧與教唆虐待。該家長稱，在公開監視器片段中看到教師拉扯孩子衣領、用腳踢人，甚至有人證稱教師曾把幼童關進廁所15分鐘，並帶至監視死角施暴。家長氣憤指出：「我要求再次查看監視器畫面，園長卻拒絕配合。」

另名家長於9月11日向警方遞交陳情書，稱孩子臉部、身體多處瘀傷，園方卻未通報，孩子還哭著說「老師好可怕、老師讓我痛」。該家長多次要求查看監視畫面，園長卻以「園務繁忙」為由拒絕。

一對雙胞胎的家長更指控，老師未經同意便亂剪3歲哥哥的頭髮，還將弟弟拖進廁所20分鐘，出來時全身濕透。家長悲憤表示：「完全不清楚孩子在廁所裡經歷了什麼」，並指出老師甚至在孩子摔倒後拍打其頭部確認是否有意識。哥哥更向家長坦承：「老師把弟弟塞進馬桶裡，也把其他同學塞進去過很多次。」此言震驚社會。

針對亂剪頭髮一事，檢方以「證據不足」為由未起訴，但警方仍持續調閱監視器畫面調查虐童情節。初步確認受害幼兒至少3名，警方已掌握56天的監視器畫面，正釐清是否還有其他受害者或加害人。涉事教師已離職，但幼兒園仍照常營運。

虐待消息曝光後，其他家長亦要求公開監視器畫面，但幼兒園所長拒絕配合。多名家長批評，儒城區公所身為主管機關卻放任不管。一名家長無奈表示：「就算帶著區議員去申訴，區公所也說無能為力。」園方則僅回應「正等待調查結果」，對外一概不願說明。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法