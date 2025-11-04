以歸還45具巴勒斯坦人遺體 加薩衛生部盼家屬辨認

紅十字會表示，3日上午已協助將45具巴勒斯坦人遺體運往加薩。（路透）

紅十字國際委員會（ICRC）3日表示，以色列移交了45具巴勒斯坦人遺體。此前一天，哈瑪斯歸還3具人質遺體，以色列確認這3人皆是士兵。

根據美聯社報導，ICRC表示，3日上午已協助將45具巴勒斯坦人遺體運往加薩。加薩衛生部發言人瓦希迪（Zaher al-Wahidi）指出，納賽爾（Nasser）醫院在中午前後接收了這些遺體。

加薩衛生部聲稱，目前僅有78具遺體被確認身分。衛生部補充，因加薩缺乏DNA檢測試劑，法醫鑑定工作存在困難。衛生部已將遺體照片發佈到網路上，希望家屬能辨認出來。

每當哈瑪斯歸還1具以色列人質遺體，以色列就會歸還15具巴勒斯坦人遺體。加上3日的移交，目前已有270具巴勒斯坦人的遺體被歸還。

另外，以色列確認3具於2日晚間運回以色列的遺體身分。這3名人質分別是擁有美國與以色列國籍的內特拉（Omer Neutra）上尉，丹尼爾（Oz Daniel）士官長和哈馬米（Assaf Hamami）上校。

哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列時，綁架當時21歲的內特拉及其戰車乘員。當時19歲的丹尼爾也是戰車乘員組的一員，同樣被帶到加薩。哈馬米則在襲擊當日為保衛尼里姆基布茲（Kibbutz Nirim）陣亡。

