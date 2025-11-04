為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    沙烏地王儲11/18將會川普 商討簽亞伯拉罕協議

    2025/11/04 10:04 中央社
    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（右，Mohammed bin Salman）預定18日到白宮與美國總統川普（左）會面。圖為兩人今年5月在沙國簽署一項備忘錄。（路透資料照）

    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（右，Mohammed bin Salman）預定18日到白宮與美國總統川普（左）會面。圖為兩人今年5月在沙國簽署一項備忘錄。（路透資料照）

    白宮官員今天表示，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼將於11月18日赴白宮，與美國總統川普進行正式工作訪問。這次訪問正值川普積極推動沙烏地加入亞伯拉罕協議。

    路透社報導，2020年，川普與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹及摩洛哥達成亞伯拉罕協議（Abraham Accords），實現與以色列關係正常化。

    由於未見推動巴勒斯坦建國的具體行動，沙烏地方面對加入亞伯拉罕協議始終抱持猶豫態度。

    川普在昨天播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中表示，他相信沙烏地最終會加入亞伯拉罕協議。

    此外，川普與穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）也可能討論美沙防禦協議。「金融時報」（Financial Times）兩週前曾報導，雙方有望在王儲訪美期間簽署相關協議。

    一名川普政府高級官員向路透社表示，「確實有討論在王儲來訪時簽署某些協議，但細節尚未敲定」。

    沙烏地阿拉伯一直尋求美方正式保證協防沙國，以及取得更先進的美國武器。

    沙烏地阿拉伯是美國武器的最大買家之一，兩國數十年來一直保持著緊密的關係，這種聯繫是基於沙烏地阿拉伯提供石油、華府提供安全保障的安排。

    川普今年5月訪問利雅德期間，美國同意出售沙烏地一批價值近1420億美元的武器。

