以色列前軍法署長涉洩密被捕 疑「策畫自殺未遂」銷毀證據

前以色列國防軍前軍法署長托默-耶魯莎米因涉嫌洩露一段以軍虐待巴勒斯坦囚犯的影片，3日遭警方逮捕。（圖擷自以色列國防軍網站）

前以色列軍法署長托默-耶魯莎米（Yifat Tomer-Yerushalmi）涉嫌洩露一段以軍虐待巴勒斯坦囚犯的影片，3日被警方逮捕。她被捕前曾短暫失蹤，還留下一封「遺書」，警方懷疑是「經策劃的自殺未遂」，目的是為了銷毀其手機中的關鍵證據。

托默-耶魯莎米上月31日遞交辭職信，坦承她於去年將沙德特伊曼軍事基地（Sde Teiman）的虐囚影片發送給媒體。該影片於2024年8月經以色列電視台播出後，引發國際社會憤怒。托默-耶魯莎米表示，批准公布虐囚影片是為了「反擊針對軍隊執法部門的虛假宣傳」，她並強調，當發生疑似針對被拘留者的暴力行為時，進行調查是軍方的職責。

請繼續往下閱讀...

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）譴責托默-耶魯莎米的行為，稱「任何散布針對以色列國防軍士兵血腥誹謗的人，都不應穿著軍裝」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更痛斥，這是以色列建國以來「最嚴重公關危機」。

軍方大規模搜救 在海灘找到人

托默-耶魯莎米本月2日宣布辭職後，失蹤了數個小時，引發有關其自殺的揣測。她留下一封被媒體描述為「遺書」的信件，為此軍方發動大規模搜救行動。托默-耶魯莎米隨後在赫茲利亞（Herzliya）的一處海灘被尋獲，當時她「安全且身體狀況良好」。

以色列媒體報導，警方懷疑她的失蹤是「經策劃的自殺未遂」，目的是為了銷毀她的手機，因手機可能包含敏感資訊。據報導，托默-耶魯莎米帶了2部手機到海灘，其一被扔進海裡，至今尚未尋獲；她留下的信件也被懷疑是虛假內容，被形容為「含糊不清、充滿暗示、不符合自殺遺書特徵的奇怪信件」。

特拉維夫法院已下令將托默-耶魯莎米還押候審至5日中午。與此案相關的前軍事檢察官索羅摩什（Colonel Matan Solomesh）上校也在3日晚間被捕。警方懷疑索羅摩什可能早已知曉托默-耶魯莎米是洩密者，並幫助她掩蓋犯罪事實。

托默-耶魯莎米面臨有關洩密後涉嫌掩蓋事件、向官員提供虛假報告等「其他嚴重刑事犯罪」的嫌疑。

被虐者肋骨骨折、直腸內部撕裂

被洩露的影片記錄了2024年7月發生在以色列南部沙德特伊曼軍事基地的虐囚事件。該基地被用來關押加薩戰爭期間被拘捕的巴勒斯坦人。監視器畫面顯示，受害者被蒙上雙眼、戴上手銬，並遭受「嚴重暴力」的非法行為。為此，以色列檢方起訴了5名涉案預備役士兵，指控其讓被拘留者的肋骨骨折、肺部穿孔和直腸內部撕裂。

聯合國2024年10月發布報告指出，成千上萬的囚犯在以色列軍事基地和拘留設施中遭受「廣泛且系統性虐待」，相當於「戰爭罪和反人類罪的酷刑」。聯合國數據統計，自2023年10月以來，至少有75名巴勒斯坦人在以色列監獄中喪生；對此以色列政府堅稱，該國「完全遵守有關被拘留者待遇的國際法律標準」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法