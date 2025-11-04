為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    1天刷2次牙要注意！牙醫：清潔程度比次數更重要

    2025/11/04 09:27 即時新聞／綜合報導
    英國牙醫指出，與其每天倉促地刷2次牙，還不如認認真真地刷牙1次。（法新社）

    許多民眾都會早晚各刷牙1次，不過，英國伯明罕大學牙科學院博士夏爾馬（Praveen Sharma）強調，與其倉促地刷2次牙，還不如認認真真地刷牙1次。

    《BBC》報導，每天刷牙2次向來是保護牙齒的重要標準，同時也被列入英國國民保健署（NHS）的建議，夏爾馬指出，假如民眾能空出時間認真刷牙，那麼1天刷2次當然是最好的，但如果只有時間好好刷1次的話，最好選擇晚上並使用牙線。

    夏爾馬表示，每顆牙齒都有外側、咬合面和內側，這3處都要刷到，而且要特別注意牙齒和牙齦的交界處，因為這些地方沒清潔乾淨的話容易出現牙齦疾病。

    對於起床後到底要在早餐前還是早餐後刷牙一事，夏爾馬指出應該要在吃飯前刷牙，因為食物和飲料中的酸性物質會軟化琺瑯質，如果用完餐就立刻刷牙，將對琺瑯質造成磨損，因此基本上是早飯前刷牙、早餐後漱口即可，如果真的要飯後刷牙，至少要等30分鐘再刷。

    另外，夏爾馬強調最重要的是過程中用心刷牙，不要滑手機，並且刷完牙後不用漱口，吐掉牙膏就可以了，因為漱口會讓牙膏裡的氟化物被沖走。

    至於牙膏該如何選擇、是不是越貴越好等問題，夏爾馬透露只要含有氟化物，就不會有太大的差別，他自己偏向於購買價格便宜或打折促銷的牙膏，但若有牙齦敏感等問題，最好聽從牙醫的建議選擇牙膏。

