Shein賣兒童外貌情趣娃娃！法經長警告將封殺 國會傳喚高層說明

Shein預計5日在巴黎BHV百貨公司內，開設全球首間實體店面，已有逾10萬人連署反對Shein進駐巴黎。（路透）

法國當局警告，可能封鎖快時尚電商巨頭Shein的網站存取，理由是該公司被揭發在網路上販售具有兒童外貌的情趣娃娃。

法國消費者和反欺詐監管機構（DGCCRF）上週表示，已在Shein網站上發現這些娃娃，並指出其商品描述與分類「幾乎毫無疑問」屬於兒童色情性質。

DGCCRF已將本案移送檢察機關，經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）3日表示，若類似事件再次發生，他將尋求禁止Shein進入法國市場。

勒斯鳩在接受BFM電視台訪問時表示，法律已有相關規定，在涉及恐怖主義、毒品交易或兒童色情內容的情況下，政府有權要求禁止該平台進入法國市場。

根據法國法律，當局有權命令網路平台在24小時內刪除明顯違法內容，例如兒童色情資料；若不遵守，當局可要求網路服務供應商或搜尋引擎封鎖網站存取，並將其除名。

DGCCRF表示，已正式向Shein發出通知，要求立即採取糾正措施。Shein未立即回覆美聯社置評請求。

同時，法國國會的1個進口產品檢查調查小組宣布，將傳喚Shein高層出席質詢。該小組報告員維莫黑—馬克（Antoine Vermorel-Marques）表示，任何經濟行為者都不能自視高於法律，如果1家零售商販售這類商品，其店鋪會立即被下令關閉，「Shein必須作出說明」。

根據法國法律，透過電子通訊網路傳播兒童色情內容，可被判處最高7年徒刑，並處以最高10萬歐元（約355萬台幣）罰款。

DGCCRF指出，Shein還販售其他色情產品，包括成人外貌的情趣娃娃，但未設立有效的年齡過濾措施，無法防止未成年人或敏感族群接觸此類色情內容。

Shein於2012年在中國成立，目前總部設於新加坡，主要透過手機應用程式吸引消費者，迅速崛起為全球快時尚領導品牌，商品銷往150個國家，但也長期遭到勞工待遇與環境污染問題的批評。

勒斯鳩的發言出現在Shein預計本週在巴黎開設全球首間實體店面前夕，該店位於巴黎市中心的BHV百貨公司內，引發爭議，已有逾10萬人連署反對Shein進駐巴黎。

