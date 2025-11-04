中國施壓英國大學停止新疆強迫勞動研究 學者籲大學不應充當北京打手壓制學術自由

中國施壓英國雪菲爾哈倫大學，試圖阻止該校教授墨菲研究新疆維吾爾族疑遭強迫勞動。（取自雪菲爾哈倫大學官網）

英國媒體披露，中國對英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）施壓，試圖迫使該校知名學者停止關於新疆人權疑遭侵犯的敏感研究。當事人墨菲（Laura Murphy）3日證實，她聘請人權律師，對該校中止她研究的決定提出法律挑戰，最終迫使校方改變立場。

以研究當代奴隸制度著稱的墨菲發表過多份報告，揭露新疆地區的強迫勞動與全球多條供應鏈之間的關聯。新疆是穆斯林少數民族的聚居地，中國一貫否認新疆存在強迫勞動。

英國廣播公司（BBC）報導，2024年底，在中國官方施壓下，加上1宗對雪菲爾哈倫大學提起的誹謗訴訟，該校決定不發表墨菲及其團隊的最終研究成果。2025年初，校方告知墨菲，她「不能繼續研究中國的供應鏈及強迫勞動問題」。

在採取法律行動後，任職於該校「甘迺迪國際公義研究中心」（Helena Kennedy Centre for International Justice）的墨菲表示，校方如今承諾保障她的學術自由，並正式道歉。

墨菲延聘的利戴律師事務所（Leigh Day）表示，這一逆轉發生在透過資訊公開請求取得的文件揭露，該校是在「中國安全部門直接威脅」之後才採取行動。北京當局封鎖該校在中國的網站與電子郵件存取，並威脅若不配合，將影響學校在中國的招生。

墨菲在聲明中表示，英國大學不應該「充當中國政府的打手」，協助「壓制對其對維吾爾族及其他少數民族罪行的批評」。她強調：「學術界必須堅持進行嚴謹研究，揭示真相。」

墨菲並向BBC透露，她得知中國當局「正在恐嚇、騷擾並審問該校設於北京的員工」。校方今年稍早告訴她，不再允許她進行與中國或強迫勞動相關的研究，並將對她的對外研究工作施加重大限制。

雪菲爾哈倫大學發言人則堅稱，最初的決定並非基於對中國的商業利益考量，並強調中國並非該校主要的國際學生市場。在2024至2025學年度的4204名國際學生中，僅有73人來自中國，比例不到2％。

發言人表示，當時的決定是基於該校對當時複雜情勢的理解，包括無法取得必要的專業責任保險，「我們將維護並在必要時堅決捍衛教職員的學術自由」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人證實，內閣大臣此前已就本案向北京提出交涉，「我們對大學決定支持這項研究表示歡迎」。

