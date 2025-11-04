25個維權組織聯名致函英國首相 籲對中國影響力加強管控 否決新建大使館

中國2018年以超過2.5億英鎊，買下鄰近倫敦金融城的英國皇家鑄幣廠舊址，規劃興建新使館，引發各方抗議。（路透檔案照）

英國國會共諜案疑雲仍持續發酵。「香港監察」（Hong Kong Watch）等25個維權組織，聯名致函英國首相施凱爾（Keir Starmer），要求將中國納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，並對與中國、香港有關的國家安全議題採取更強硬立場。

香港監察3日在官網發表聲明指出，香港監察偕同24個代表藏人、維吾爾人和香港人的離散團體，聯名致函施凱爾，就英國政府現行對中策略提出顧慮，指其將加深與中國的經濟關係，過分地置於保障國家安全之上。

信中援引中國間諜案撤案、中國擬在倫敦東部興建超級大使館，以及中國未被納入FIRS進階等級的持續爭議，說明公眾對施凱爾政府的對中政策困惑不解，促請當局對中國構成的安全威脅採取更強硬立場。

聲明指出，連署信基於2名英籍男子凱希（Christopher Cash）和貝瑞（Christopher Berry）被控涉嫌為中國從事間諜活動，案件卻未審先撤，檢察總長、內閣秘書長、副國家安全顧問和蘭卡斯特公爵領地大臣（Chancellor of the Duchy of Lancaster）等政府高官，被傳召到國家安全戰略聯席委員會作證。撤案對英國政府來說是重大醜聞，儘管政府否認介入，但對於政府是否參與本案的疑慮持續不斷。

連署信特別呼籲英國政府採取以下措施：將中國納入FIRS的「加強管控」等級，並拒絕批准中國在塔村區興建超級大使館的規劃申請。

主責機關為英國內政部的FIRS今年7月開始實施，目前被納入「加強管控」等級的僅有俄羅斯和伊朗。官員表示，政府尚未決定是否將中國納入「加強管控」。

此外，英國政府已數次延後對中國大使館建案的正式裁決，目前暫定發布期限為12月10日。施凱爾近日接受媒體專訪時表態，政府的決策不會受中方壓力影響。

遭港府懸賞通緝的香港社運人士、香港監察顧問劉祖廸（Finn Lau）表示，中國間諜案引起的疑慮，暴露施凱爾政府現行對中政策的限制，「國家安全威脅需要強而有力的回應，而不是最終告吹的審訊和自相矛盾的聲明」，他呼籲英國政府採取相關合理措施，加強國家安全，抵禦外國影響力。

另1位被懸賞通緝的香港社運人士劉珈汶（Carmen Lau）表示，間諜案撤案加上一連串令人不安的決定，包括重新嘗試改善與北京的關係，進一步削弱港人社群對施凱爾政府的信任。

連署信呼籲英國清楚、有原則地調整對中政策，承認中國干預和跨國鎮壓的事實，並採取具體措施保護民主。將中國列入FIRS的「加強管控」等級，並拒絕批准中國超級大使館計畫，是重建港人社群對施凱爾政府承諾保障安全的信任，需要採取的最低限度行動。

中央社報導，英國國會「國家安全戰略聯席委員會」3日舉行聽證會，檢視英中關係及中國對英國安全的挑戰，預定出席應詢作證的包括香港末代總督彭定康（Chris Patten）、英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）前行動與情報總監殷克斯特（Nigel Inkster）、領導香港壹傳媒創辦人黎智英國際律師團隊的大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）等人。

