    首頁 > 國際

    盼解決日本人遭綁架問題 高市早苗尋求與金正恩直接對話

    2025/11/04 06:00 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗表示，她已尋求與北韓最高領袖金正恩會晤，希望藉此解決長年懸而未決的日本人遭北韓綁架問題。（法新社）

    日本首相高市早苗表示，她已尋求與北韓最高領袖金正恩會晤，希望藉此解決長年懸而未決的日本人遭北韓綁架問題。（法新社）

    日本首相高市早苗3日表示，她已尋求與北韓最高領袖金正恩會晤，希望藉此解決長年懸而未決的日本人遭北韓綁架問題。

    在多年來矢口否認後，北韓終於在2002年承認其情報人員在1970與1980年代綁架13名日本公民，以訓練間諜的日語與日本風俗習慣。

    東京方面則認為，北韓至少綁架17名日本人，也有看法指稱實際被帶往平壤的人數可能更多。

    高市在東京1場關注此事的活動中表示，她已向金正恩提出會晤的請求，「為了建立日朝之間新的關係，我決定與金正恩委員長面對面會談。」

    目前平壤尚未公開回應高市的會晤請求。

    歷任日本領袖都曾嘗試與北韓最高領袖對話，以推動解決此事。前首相小泉純一郎曾於2002年與2004年訪問平壤，並與當時的北韓最高領袖金正日（即金正恩之父）會面，協商遣返5名受害者。當時北韓宣稱，其餘8人已死亡。

    高市的前任首相石破茂曾建議，在東京與平壤設立聯絡辦公室以推動此事，但該構想未能實現。

    同時，日本也積極爭取美國支持，尤其是尋求總統川普的關注，以維持國際社會對此議題的關注。川普上週訪日時，在高市安排下曾會見被綁架日本人的家屬。

    高市強調，「綁架問題是我內閣的優先事項」，她將採取一切必要手段，處理這個「攸關受害者性命與我國主權的議題」，並重申此一立場與歷任首相的一貫承諾。

