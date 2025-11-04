川普宣布重啟核試 芬蘭總統：核武新時代開啟

川普宣布重啟核試 芬蘭總統：核武新時代開啟2025/11/04 05:50 國際新聞中心／綜合報導
在美國總統川普宣布將重啟核試驗後，芬蘭總統史塔布指出，1個新的核武時代已經開始。（路透檔案照）
在美國總統川普宣布將重啟核試驗後，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）3日指出，「1個新的核武時代」已經開始。
史塔布在赫爾辛基的演說中表示，「嚇阻的邏輯」以及「超級強權之間的戰略穩定」，正經歷變化，「我們已經進入1個新的核武時代，不幸的是，核武的重要性正在上升。」
川普上週宣布，美國將重啟核武試驗，引發外界質疑是否意味著美國將自1992年以來首次進行核試爆。
川普的宣示，緊接在俄羅斯聲稱測試1種新型核動力巡弋飛彈「海燕」（Burevestnik），以及一種核動力、具備核攻擊能力的水下無人載具之後。除北韓外，近數十年來沒有其他國家進行過核試爆。俄羅斯與中國分別自1990年與1996年以來未曾進行此類試驗。
川普在2日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪中聲稱，包括俄羅斯與中國在內等國家，已秘密進行未公開的地下核試驗，美國也將採取相同作法。
史塔布表示，像芬蘭這種與俄國共享1340公里邊界的小國，如今必須與盟友共同思考：「我們要如何共同建立嚇阻力量？如何控制局勢升級？」
芬蘭家在俄羅斯入侵烏克蘭後，放棄數十年的軍事不結盟政策，於2023年加入由美國主導的軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）。
美國9月宣布，已同意對芬蘭出售價值10.7億美元的先進空對空飛彈及相關裝備，以提升芬蘭因應當前及未來威脅的能力，並加強芬蘭與美國及其他盟邦部隊的協同作戰能力（interoperability）。
