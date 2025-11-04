為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    德外長稱「一中」由德方自行定義 中外長王毅通話要求反台獨

    2025/11/04 06:00
    中國外交部長王毅與德國外長瓦德福通話，要求柏林當局明確「反對」台灣獨立。（路透檔案照）

    中國外交部長王毅與德國外長瓦德福通話，要求柏林當局明確「反對」台灣獨立。（路透檔案照）

    首次上稿 00:16
    更新時間 06:00

    德國外交部發言人表示，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）與中國外長王毅3日就安全、經濟政策及其他雙方關切議題進行通話。中方公布的通話紀要聲稱，王毅在通話中提及台灣議題，要求德國明確「反對」台灣獨立。

    發言人指出，2人在通話中同意，儘快重新安排瓦德福先前取消的訪問中國行程，中方也再次重申對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）訪中的邀請。

    德中關係近來因稀土、晶片等問題而趨於緊張，但這2個出口導向的經濟體，也都面臨美國總統川普為重塑全球貿易格局，而廣泛施加關稅所帶來的不確定性。

    根據中國外交部公布的通話紀要，王毅在通話中表示，中德分歧在所難免，但雙方應加強溝通、增進理解與互信，制定更穩定、更可持續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。

    王毅還特地提出台灣議題，聲稱「一個中國原則」是中德關係最重要的政治基礎，中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國，能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切「台獨」行徑。

    德外長上月稱「一中」定義由德方自定

    瓦德福原訂10月26日訪中，但由於中方除了安排他與王毅會晤外，未能確認其他會見行程，因此宣布延期。他在接受路透訪問時表示，德國的「一中」政策不變，但「政策內容由我們自行決定，其中也包括不得暴力改變現狀。」

    當時中國外交部便回應，一中原則「沒有任何自定義的理由和空間」，必須明確反對台獨。外交部發言人郭嘉昆說，要維護台海和平穩定，就必須堅持一中原則，必須明確反對台獨。

