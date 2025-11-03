為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德外長與王毅通話 將重啟訪中行程

    2025/11/03 23:53 中央社
    德國外長瓦德福今天與中國外長王毅通話，瓦德福將在不久後重啟原訂的訪中行程。（路透）

    德國外長瓦德福今天與中國外長王毅通話，瓦德福將在不久後重啟原訂的訪中行程。（路透）

    德國外交部證實，外長瓦德福今天與中國外長王毅通話，雙方同意在多項外交與經貿議題上維持對話，瓦德福也計畫在不久後重啟原訂的訪中行程。

    中國外交部今日發布新聞稿指出，外長王毅應德方要求與德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）通話。

    中方表示，中德關係穩定發展符合雙方利益，也有利於世界和平與穩定，並強調兩國應堅持透過對話增進了解與互信，「不應搞麥克風外交，也不能進行違背事實的無端指責」。

    德國外交部回覆路透社詢問證實，瓦德福與王毅進行了一場良好且具建設性的對話，雙方討論當前外交、安全與經貿議題，並同意持續保持交流。

    德國外交部發言人並指出，10月底延後的訪中行程將於近期實現，具體日期尚未公布。王毅在通話中也邀請德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪問中國。

    瓦德福上任後曾多次公開批評中國對台和對烏政策，在10月中一場柏林「日德中心」（JDZB）成立40週年紀念活動中，譴責中國軍事擴張危及台海與印太安全，且透過經濟支持方式援助俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

    10月底瓦德福原訂的訪中行程臨時取消。根據德國外交部說法，原因是此行未能安排足夠的高層會晤。外界則普遍認為，北京不滿瓦德福上任後多次公開在台海與烏俄議題上批評中國，且拒絕在出發前撤回相關言論，導致中方臨時縮減接待層級。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播