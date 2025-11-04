為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    噁！中國海底撈驚見小孩噴尿 媽媽拿紙碗接尿隨手丟「騷味狂飄」

    2025/11/04 00:27 即時新聞／綜合報導
    海底撈位於黑龍江省哈爾濱市的一間分店，近日傳出家長放任小孩當眾小便的離譜事件。（彭博）

    海底撈位於黑龍江省哈爾濱市的一間分店，近日傳出家長放任小孩當眾小便的離譜事件。（彭博）

    中國知名連鎖火鍋海底撈位於黑龍江省哈爾濱市的一間分店，近日傳出離譜事件，一名小孩對著母親說想上廁所，沒想到這名母親不是帶孩子去洗手間，而是直接拿起店內紙碗接著小孩的尿，解決內急後又隨手將裝有尿液的紙碗放在店家備菜的手推車上，誇張行為讓在場目擊的顧客直接沒了胃口。

    綜合中媒報導，事發於上週五（10/31）晚間8點多，一名王姓男子投訴在海底撈哈爾濱銀泰店目睹鄰桌一個小孩在公共場合小便。據王男描述，當時該名小孩對母親說想尿尿，母親直接抱起孩子，脫下小孩的怒子，拿了個小紙碗接孩子的尿液，然後又隨手把碗丟在店家備菜的手推車，還擅自拿店內的毛巾擦拭疑似有噴濺到尿液的雙手。

    當時周邊的飄散著尿騷味，不少顧客都有看到這誇張一幕，瞬間沒有了胃口。王男表示，當下他馬上向店經理反映，但店家只賠償了一份水果盤，王男直呼不能接受，「他們就在我對面桌尿的，都是味道，那個果盤我們也沒吃……」

    這件事在網上曝光後引發熱議，店家事後宣稱，在專人監督下，門市已完成事發區域的清潔消毒工作，遭受汙染的用品也已丟棄。

