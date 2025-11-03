為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國施壓英國大學中止人權研究 專家示警：嚴重威脅學術自由

    2025/11/03 22:36 編譯林家宇／綜合報導
    中國壓力對英國事務產生的影響引發國際高度關切。（路透）

    中國壓力對英國事務產生的影響引發國際高度關切。（路透）

    「衛報」3日揭露，英國學府「雪菲爾哈倫大學」在中國施壓下，下令中止對供應鏈和中國強迫勞動議題研究。英國律師事務所「道爾．克雷頓」學術自由議題專家莫瑞認為，出於潛在法律風險而禁止研究，是嚴重威脅學術自由的高度有害做法，即便是出於對職員安全的顧慮，「直接跳到禁止研究的結論也顯得過頭」。

    雪菲爾哈倫大學的「海倫娜甘迺迪國際公義研究中心」（HKC）為專注人權議題的知名機構，過去曾針對新疆生產建設兵團壓迫、剝削維吾爾族現象提出調查報告。機構內聲名遠播、關注維族權益的教授墨菲（Laura Murphy）及其同僚的研究成果，受到西方政府和聯合國廣泛引用，協助國際擬定政策，從全球供應鏈排除強迫勞動生產的商品。

    衛報所目睹的電子郵件顯示，商業因素是限制墨菲研究的考量之一。例如1名校職員去年7月在信中寫道，中方的抵制使得「試著維持在中國的商業活動和發布HKC的研究如今已不可兼得」。校方澄清，內部信件不代表校方政策，否認決策出於商業利益考量，在中國也不具有顯著商業利益。

    雪菲爾哈倫大學發言人表示，對墨菲的研究限制是基於校方當下對繁複時空背景的理解所做出的決策，包括無法取得必要的專門保險等。經檢視，校方同意了墨菲的最新研究並承諾支持，「我們向墨菲教授致歉，希望能明確展現我們對其研究和在法律內保障、提升言論和學術自由的支持」。

    相關新聞請見︰

    BBC揭密：中國長臂管轄伸入英國校園 雪菲爾哈倫大學封殺新疆研究

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播