中國施壓英國大學中止人權研究 專家示警：嚴重威脅學術自由

中國壓力對英國事務產生的影響引發國際高度關切。（路透）

「衛報」3日揭露，英國學府「雪菲爾哈倫大學」在中國施壓下，下令中止對供應鏈和中國強迫勞動議題研究。英國律師事務所「道爾．克雷頓」學術自由議題專家莫瑞認為，出於潛在法律風險而禁止研究，是嚴重威脅學術自由的高度有害做法，即便是出於對職員安全的顧慮，「直接跳到禁止研究的結論也顯得過頭」。

雪菲爾哈倫大學的「海倫娜甘迺迪國際公義研究中心」（HKC）為專注人權議題的知名機構，過去曾針對新疆生產建設兵團壓迫、剝削維吾爾族現象提出調查報告。機構內聲名遠播、關注維族權益的教授墨菲（Laura Murphy）及其同僚的研究成果，受到西方政府和聯合國廣泛引用，協助國際擬定政策，從全球供應鏈排除強迫勞動生產的商品。

衛報所目睹的電子郵件顯示，商業因素是限制墨菲研究的考量之一。例如1名校職員去年7月在信中寫道，中方的抵制使得「試著維持在中國的商業活動和發布HKC的研究如今已不可兼得」。校方澄清，內部信件不代表校方政策，否認決策出於商業利益考量，在中國也不具有顯著商業利益。

雪菲爾哈倫大學發言人表示，對墨菲的研究限制是基於校方當下對繁複時空背景的理解所做出的決策，包括無法取得必要的專門保險等。經檢視，校方同意了墨菲的最新研究並承諾支持，「我們向墨菲教授致歉，希望能明確展現我們對其研究和在法律內保障、提升言論和學術自由的支持」。

BBC揭密：中國長臂管轄伸入英國校園 雪菲爾哈倫大學封殺新疆研究

