    首頁 > 國際

    Shein平台賣兒童狀成人娃娃 法財長警告再上架就封殺

    2025/11/03 23:50 中央社
    創立於中國的電商巨擘Shein全球首家實體門市即將在法國開幕，卻爆出在網上販售「擬似兒童」的成人情趣娃娃，法國財長警告，若產品再上架將禁止Shein營運。（法新社）

    創立於中國的電商巨擘Shein全球首家實體門市即將在法國開幕，卻爆出在網上販售「擬似兒童」的成人情趣娃娃，法國財長警告，若產品再上架將禁止Shein營運。（法新社）

    創立於中國的電商業巨擘Shein全球首家實體門市即將在法國開幕，卻遭踢爆在網上販售「擬似兒童」的成人情趣娃娃。法國財政部長今天警告，若產品再上架將全面禁止Shein營運。

    法新社報導，法國「巴黎人報」（Le Parisien）網路版1日刊登Shein平台販售的1款娃娃照片，產品說明有明確性暗示，娃娃高約80公分，打扮純真，手上還抱著1隻泰迪熊。

    當天法國反詐欺當局發布聲明表示，Shein很可能販售具有「兒童色情性質」的娃娃。不久後Shein宣布已將這些娃娃下架，並啟動內部調查。

    法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）今天警告，若Shein的網路平台再度出現這類商品，他將採取行動禁止其進入法國市場。

    勒斯鳩接受法國電視台BFMTV訪問時表示：「這些可怕的商品是違法的。」他並承諾將展開司法調查。

    總部位於新加坡的Shein今年來已遭到法國3度開罰，合計罰款達1億9100萬歐元（約新台幣68億元），理由包括未遵守網路cookie法規、廣告不實或提供誤導資訊，以及未揭露產品中含有塑膠微纖維。

    Shein設於法國首都巴黎市中心知名百貨BHV的全球首家實體店將在5日開幕，這項計畫在法國引起強烈反彈，消息曝光後已有一些品牌撤出這家百貨公司。

    圖 圖
    圖 圖
