越南積極建設南海人造島 專家揭中國冷處理原因

中國近年對南海主權聲索態勢愈發強硬，除了不斷與之公開對抗的菲律賓，同樣受到影響的越南採取不同策略，數年來積極在關鍵水道開闢堡壘型人工島，建設包括軍用機跑道，大型彈藥庫等軍事設施。

「華爾街日報」（WSJ）引述專家說法，與對待菲律賓的強硬做法不同，北京從未積極阻撓越南進行人工島建設。波士頓學院政治系訪問學者武春康（Khang Vu）分析，此現象與中越交織繁密的雙邊關係有關，包括中國企業在越南開設數千家工廠，向美國及其他對中課徵高額關稅的國家出口商品；兩國共產政府設有檯面下處理爭議議題的管道，「越南想處理與中國的爭端，但也希望避免中國對這些島嶼發動另一樁出其不意的攻擊」。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」越南研究計畫資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）指出，相較之下，北京視馬尼拉為華盛頓代理人。華府在譴責中國人工島建設的同時，同樣沒有對越南的相同作法提出批評，原因可能是美方把河內的人工島視為對抗中國的潛在堡壘。

