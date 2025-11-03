為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    越南積極建設南海人造島 專家揭中國冷處理原因

    2025/11/03 21:52 編譯林家宇／綜合報導
    中國與越南傾向在檯面下處理南海爭議。示意圖。（路透）

    中國與越南傾向在檯面下處理南海爭議。示意圖。（路透）

    中國近年對南海主權聲索態勢愈發強硬，除了不斷與之公開對抗的菲律賓，同樣受到影響的越南採取不同策略，數年來積極在關鍵水道開闢堡壘型人工島，建設包括軍用機跑道，大型彈藥庫等軍事設施。

    「華爾街日報」（WSJ）引述專家說法，與對待菲律賓的強硬做法不同，北京從未積極阻撓越南進行人工島建設。波士頓學院政治系訪問學者武春康（Khang Vu）分析，此現象與中越交織繁密的雙邊關係有關，包括中國企業在越南開設數千家工廠，向美國及其他對中課徵高額關稅的國家出口商品；兩國共產政府設有檯面下處理爭議議題的管道，「越南想處理與中國的爭端，但也希望避免中國對這些島嶼發動另一樁出其不意的攻擊」。

    新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」越南研究計畫資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）指出，相較之下，北京視馬尼拉為華盛頓代理人。華府在譴責中國人工島建設的同時，同樣沒有對越南的相同作法提出批評，原因可能是美方把河內的人工島視為對抗中國的潛在堡壘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播