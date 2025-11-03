阿富汗8月震災尚未恢復 又傳6.3強震釀20死逾500傷

阿富汗北部地區發生規模6.3地震，已造成至少20人死亡以及逾500人受傷，傷亡人數可能還會增加。（歐新社）

阿富汗當局今天表示，北部地區黎明前一場強烈地震已造成至少20人死亡以及逾500人受傷，傷亡人數可能還會增加。阿富汗距離上一次震災僅數月時間，國內仍未完全恢復。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）通報，這起規模6.3地震發生於阿富汗當地時間今天黎明前，震源深度約28公里，震央在北部城市馬薩里沙利夫（Mazar-I-Sharif）附近。

阿富汗衛生部發言人阿瑪爾（Sharafat Zaman Amar）表示：「根據目前掌握的資訊，已有20名罹難者，另有534人受傷，已送往巴爾赫省（Balkh）與沙曼岡省（Samangan）的醫院。」

在北部最大城市之一的馬薩里沙利夫，法新社記者目擊居民倉皇逃到街上。

該市著名的藍色清真寺（Blue Mosque），這座以色彩繽紛瓷磚聞名的15世紀歷史地標，也遭受破壞。部分建築碎片，尤其是一座宣禮塔的碎片，散落在清真寺庭院內，而這裡是阿富汗少數剩下的旅遊景點之一。

首都喀布爾距離震央約420公里，當地記者表示也感受到震動。

阿富汗多山，山區通訊不良、基礎設施落後，一再影響災害救援行動。當局往往需數小時甚至數日才能抵達偏遠村莊評估災情。

這是塔利班（Taliban）自2021年再次掌權以來，面臨的又一次自然災害—自執政以來已有3場致命地震發生，而過去支撐國家經濟的外援也大幅下降。

今年8月，東部地區發生規模6.0淺層地震，摧毀山區村落，造成超過2200人死亡。根據世界銀行（World Bank）估計，8月地震造成建築與基礎設施損失約1.83億美元。8月地震帶來的創傷，至今仍未完全恢復。

阿富汗是地震頻發之地，震源多集中於興都庫什山脈（Hindu Kush Mountains）一帶，這裡正處於歐亞板塊與印度板塊的交會地帶，因此地震頻繁。

阿富汗北部著名的藍色清真寺已有數百年歷史，也在這場震災中受損。（法新社）

