美防長8年來首訪南北韓交界板門店 強化韓美防衛合作

美國國防部長赫格塞斯今天下午和南韓國防部長安圭伯前往南北韓交界的非軍事區，一同視察板門店的共同警備區。（法新社/韓國國防部提供）

美國國防部長赫格塞斯今天下午前往南北韓交界的非軍事區（DMZ），和南韓國防部長安圭伯一同視察板門店的共同警備區（JSA），這是美國國防部長8年來首度造訪分隔兩韓的非軍事區，也是韓美防長自2017年後再次攜手視察共同警備區。

韓聯社報導，安圭伯和赫格塞斯（Pete Hegseth）視察非軍事區（DMZ）韓方一側最北端的哨所，聽取作戰現況彙報，並訪問板門店內部的會場。兩國防長藉此確認堅固的韓美聯合防衛態勢和韓美合作意願。

根據韓聯社，赫格塞斯今天抵達南韓，明天將與安圭伯在首爾舉行第57次韓美安保會議（SCM）。韓美安保會議旨在就主要軍事政策進行協調溝通，是韓美之間最高層級的國防領域例行對話機制。

據推測，兩國防長此次將研討韓美慶州首腦峰會上提及的同盟相關事宜，具體包括核動力潛艦、美向韓移交戰時作戰指揮權、韓方增加國防預算等。

路透社報導，安圭伯談及赫格塞斯視察非軍事區時表示：「我認為這本身具有象徵性及宣示意義，展現了韓美同盟的固若磐石與聯合防衛態勢。」

法新社報導，南韓國防部則表示，兩人「重申了韓美堅實的聯合防衛態勢與緊密合作」。

美國總統川普上週亞洲行期間曾多次向北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）示好，但平壤方面並未回應。

擁核的北韓對於川普和南韓總統李在明的對話呼籲不予回應，反而大幅提升飛彈及傳統軍事戰力。

川普上次會晤金正恩是在他第一任總統任期，2019年6月前往板門店。

當時他成為首位踏上北韓國土的現任美國總統，曾短暫跨越邊界，隨後與金正恩一起返回板門店自由之家舉行雙邊會談。

在川普出訪前，他的國防部長馬提斯（James Mattis）曾於2017年10月前往分隔兩韓的非軍事區。

路透社報導，南韓國防部指出，安圭伯和赫格塞斯明天將討論對北韓的聯合防衛戰備，以及區域安全、網路與飛彈防禦合作事宜。

聲明指出，兩人預計將協商因應「變動的安全環境與威脅」的方案，強化兩國同盟關係。

華府正考慮讓駐韓2萬8500名美軍的角色更具彈性，以因應中國在南海及台灣周邊活動之際，維持亞洲勢力均衡。

美方官員已釋出訊號，計畫賦予駐韓美軍更大彈性，必要時可因應更廣泛威脅，在朝鮮半島以外地區執行任務，包括防衛台灣、牽制中國日益增長的軍事力量。

南韓雖抗拒調整駐韓美軍角色，但近20年來積極提升自身國防能力，目標在戰時能夠接掌韓美聯軍指揮權。目前南韓軍隊規模達45萬人。

南韓計劃於2026年大幅擴增國防預算，創下多年新高，部分原因是回應川普要求華府盟邦增加分擔美軍駐紮費用的訴求。

