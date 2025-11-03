賀道奇連霸！日網發現高市早苗PO文 「暗藏1句話」全笑翻

「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。（法新社）

道奇在世界大賽擊敗藍鳥，達成2連霸壯舉，「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希的精彩表現，也獲得各界最高敬意。日本首相兼深資深棒球迷的高市早苗也立即發文祝賀，不過許多網友注意到，高市早苗在文中暗自感嘆她最愛的球隊沒拿到冠軍，忍不住邊笑邊留言安慰她。

根據道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，「日本三本柱」在今年球季加入道奇後，帶領全員一路過關斬將，大谷翔平以投打二刀流宰制聯盟、佐佐木朗希以後援身分撐起牛棚，「日本最強投」山本由伸則是先熱投96球，隔天再登板繳出2.2局完美後援，勇奪世界大賽MVP。羅伯斯表示，真的非常感激3人加入道奇，也為此感到無比幸運。

上週在日本東京召開領袖會談的高市早苗曾透露，自己與美國總統川普在會前一起觀看MLB世界大賽，當時觀看的賽事正好是道奇對決多藍鳥。昨（2）日高市早苗得知道奇奪冠，立即在社群平台X（原推特）發文祝賀道奇，同時讚賞大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希這3名日本選手的精采表現，也恭喜山本由伸榮獲本屆世界大賽MVP。

高市早苗還提到，「雖然我心愛的阪神虎隊（阪神タイガース），沒能在日本大賽拿下總冠軍，但作為一名深信日本和日本國民潛力的球迷，我很高興能看到日本選手在海外的活躍表現。我野衷心期待，在大聯盟打拚的日本球員，以及所有全日本的運動員們，你們都能在世界舞台上大放異彩，持續為國民帶來夢想與希望。」

據了解，高市早苗是日本政界公認的死忠阪神虎球迷，她曾在2003年立誓若阪神虎能奪冠，就在讀賣新聞總社前高唱阪神虎隊歌《六甲颪》，結果阪神虎果真睽違18年奪冠，她本人最終也有兌現承諾。日本網友看到她在賀文中，不忘暗藏自己推的球隊，除了紛紛留言調侃，還不忘以「阪神在季前交流賽贏過道奇了」來安慰她。

日本首位女首相高市早苗，是死忠阪神虎球迷。（圖擷取自@kazenoraby 社群平台「X」）

高市早苗曾為了祝賀阪神虎睽違18年奪冠，信守承跑去讀賣新聞總社前，開心高唱阪神虎隊歌《六甲颪》。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

