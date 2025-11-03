為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼巴布亞洪災土石流釀15人失蹤 孩童渡河返家遇劫

    2025/11/03 22:19 中央社
    印尼最東部巴布亞地區因豪雨引發洪水與土石流，造成至少15人失蹤，其中多數是孩童。（圖擷自BNPB）

    印尼最東部巴布亞地區（Papua）的地方官員今天表示，當地因豪雨引發洪水與土石流，造成至少15人失蹤，其中多數是孩童，且他們可能已經罹難。

    恩杜加縣（Nduga）警察單位首長艾佛瑞多（Alfredo Agustinus Rumbiak）告訴路透社，失蹤者當中，有13人是年齡介於8至17歲的未成年人。

    艾佛瑞多表示，事發當時，這些孩子剛打完排球準備回家，卻在嘗試過河時遇上洪水。

    他說，孩子們起初爬上大石頭避難，但水流過於湍急，將他們冲走，還有一些石頭倒下來蓋住他們。

    艾佛瑞多說，目前居民、軍警人員及當地災害應變機構正持續搜救，但因地形多山且險峻，救援行動受到阻礙。

    艾佛瑞多說，當局需要直升機進入事發區域，否則從最近的城鎮必須徒步8小時才能抵達。

    他補充道，由於當地被列為安全警戒地帶，也讓救援行動更形困難。

    巴布亞分離主義者長期爭取獨立。艾佛瑞多指出，這次土石流發生地點，正是2018年分離主義團體殺害多名橋樑興建工人的地區。

